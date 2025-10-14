Le Kazakhstan aide les Diables, un ancien d'Eupen surprend la France : les autres résumés de la soirée

Parallèlement au match des Diables à Cardiff, plusieurs rencontres d'importance avaient lieu hier soir sur la route de la Coupe du Monde 2026. Petit tour d'horizon des résultats.

Dans l'autre match du groupe de qualification de la Belgique, la Macédoine du Nord jouait en même temps que les Diables. Et dans ce duel à distance pour la première place, les troupes de Blagoja Milevski nous ont tranquillisés en ne parvenant pas à prendre la mesure du Kazakhstan.

Repliés devant leur but vendredi soir, les Macédoniens avaient cette fois le ballon, et cela ne leur a pas réussi. Le Kazakhstan (où nous nous rendrons le mois prochain) a même pris l'avantage en début de deuxième mi-temps. Menée à Skopje, la Macédoine du Nord est tout de même parvenue à égaliser à l'entame du dernier quart d'heure mais a dû se contraindre à oublier la victoire...et la première place du groupe.

Les Bleus tenus en échec

Petit couac également pour la France en Islande. Du côté de Reykjavik, ce sont les locaux qui sont rentrés au vestiaire en menant à la pause, grâce à un but de l'ancien Eupenois Victor Palsson. Les Bleus pensaient avoir fait le plus dur en réagissant avec deux buts en cinq minutes signés Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta au début de la dernière demi-heure, mais l'Islande a répondu dans la foulée : 2-2, score final. Les Français conservent malgré tout leur place de leader, trois points devant l'Ukraine, victorieuse de l'Azerbaïdjan.

De son côté, l'Allemagne n'avait pas le droit à l'erreur en Irlande du Nord. Les deux équipes comptaient six points, tout comme la Slovaquie, de quoi nous valoir un groupe extrêmement serré. La victoire des Slovaques contre le Luxembourg mettait encore un peu plus la Mannschaft sous pression. Très en forme avec Newcastle, Nick Woltemade a mis les visiteurs sur les rails à la demi-heure. En ne parvenant pas à faire le break, l'Allemagne a dû défendre son avantage bec et ongles, repartant finalement de Belfast avec les trois points pour recoller aux Slovaques en tête du groupe.

La situation est bien plus problématique pour la Suède dans le groupe B. Cette nation habituée aux Mondiaux et aux Euros a pratiquement fait une croix sur la qualification en s'inclinant 0-1 contre le Kosovo. La Suisse, en tête du groupe malgré son match nul en Slovénie, est en revanche bien placée.