Le Kazakhstan aide les Diables, un ancien d'Eupen surprend la France : les autres résumés de la soirée

Le Kazakhstan aide les Diables, un ancien d'Eupen surprend la France : les autres résumés de la soirée
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Parallèlement au match des Diables à Cardiff, plusieurs rencontres d'importance avaient lieu hier soir sur la route de la Coupe du Monde 2026. Petit tour d'horizon des résultats.

Dans l'autre match du groupe de qualification de la Belgique, la Macédoine du Nord jouait en même temps que les Diables. Et dans ce duel à distance pour la première place, les troupes de Blagoja Milevski nous ont tranquillisés en ne parvenant pas à prendre la mesure du Kazakhstan.

Repliés devant leur but vendredi soir, les Macédoniens avaient cette fois le ballon, et cela ne leur a pas réussi. Le Kazakhstan (où nous nous rendrons le mois prochain) a même pris l'avantage en début de deuxième mi-temps. Menée à Skopje, la Macédoine du Nord est tout de même parvenue à égaliser à l'entame du dernier quart d'heure mais a dû se contraindre à oublier la victoire...et la première place du groupe.

Les Bleus tenus en échec

Petit couac également pour la France en Islande. Du côté de Reykjavik, ce sont les locaux qui sont rentrés au vestiaire en menant à la pause, grâce à un but de l'ancien Eupenois Victor Palsson. Les Bleus pensaient avoir fait le plus dur en réagissant avec deux buts en cinq minutes signés Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta au début de la dernière demi-heure, mais l'Islande a répondu dans la foulée : 2-2, score final. Les Français conservent malgré tout leur place de leader, trois points devant l'Ukraine, victorieuse de l'Azerbaïdjan.

De son côté, l'Allemagne n'avait pas le droit à l'erreur en Irlande du Nord. Les deux équipes comptaient six points, tout comme la Slovaquie, de quoi nous valoir un groupe extrêmement serré. La victoire des Slovaques contre le Luxembourg mettait encore un peu plus la Mannschaft sous pression. Très en forme avec Newcastle, Nick Woltemade a mis les visiteurs sur les rails à la demi-heure. En ne parvenant pas à faire le break, l'Allemagne a dû défendre son avantage bec et ongles, repartant finalement de Belfast avec les trois points pour recoller aux Slovaques en tête du groupe.

La situation est bien plus problématique pour la Suède dans le groupe B. Cette nation habituée aux Mondiaux et aux Euros a pratiquement fait une croix sur la qualification en s'inclinant 0-1 contre le Kosovo. La Suisse, en tête du groupe malgré son match nul en Slovénie, est en revanche bien placée.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
France
Macédoine

Plus de news

Assurément le tournant de la victoire des Diables : "Il faudrait revoir cette règle"

Assurément le tournant de la victoire des Diables : "Il faudrait revoir cette règle"

08:30
Yari Verschaeren évoque son statut de remplaçant, son état d'esprit et... sa situation contractuelle

Yari Verschaeren évoque son statut de remplaçant, son état d'esprit et... sa situation contractuelle

08:00
Encore le grand gagnant aux yeux de Rudi Garcia ? "Un joueur précieux, je l'ai choisi dès le départ"

Encore le grand gagnant aux yeux de Rudi Garcia ? "Un joueur précieux, je l'ai choisi dès le départ"

07:00
Conscient des critiques : les mots de Sébastien Pocognoli aux supporters de l'Union Saint-Gilloise

Conscient des critiques : les mots de Sébastien Pocognoli aux supporters de l'Union Saint-Gilloise

07:40
Nicolas Raskin aux anges : "C'est un conte de fées, je ne veux pas rater Sclessin" Interview

Nicolas Raskin aux anges : "C'est un conte de fées, je ne veux pas rater Sclessin"

06:00
Un jeune crack belge inscrit son premier but lors de son premier match avec sa nouvelle équipe... en Suède

Un jeune crack belge inscrit son premier but lors de son premier match avec sa nouvelle équipe... en Suède

06:40
Doku excellent, Raskin en patron et Trossard surprenant : les notes des Diables après le succès à Cardiff Analyse

Doku excellent, Raskin en patron et Trossard surprenant : les notes des Diables après le succès à Cardiff

23:10
"Michel Preud'homme, un homme ridicule" : un entraîneur de Pro League plus calme qu'avant ?

"Michel Preud'homme, un homme ridicule" : un entraîneur de Pro League plus calme qu'avant ?

06:20
En enfer, puis au paradis : la Belgique s'impose à Cardiff et se qualifie presque pour la Coupe du monde 2026

En enfer, puis au paradis : la Belgique s'impose à Cardiff et se qualifie presque pour la Coupe du monde 2026

22:45
Sébastien Pocognoli était déjà en contact avec l'AS Monaco depuis un petit moment

Sébastien Pocognoli était déjà en contact avec l'AS Monaco depuis un petit moment

22:20
Brian Riemer séduit en Angleterre grâce aux bonnes performances du Danemark

Brian Riemer séduit en Angleterre grâce aux bonnes performances du Danemark

21:40
"J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable" : Marcus Rashford vide son sac

"J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable" : Marcus Rashford vide son sac

22:00
Du renouveau à Saint-Trond : le club reconstruit sa tribune emblématique

Du renouveau à Saint-Trond : le club reconstruit sa tribune emblématique

21:20
Voici les chiffres derrière la signature de Sébastien Pocognoli à Monaco

Voici les chiffres derrière la signature de Sébastien Pocognoli à Monaco

21:00
Comme chez les Francs Borains et à Seraing ? Voilà pourquoi Manu Ferrera relance Arnauld Mercier à l'Olympic

Comme chez les Francs Borains et à Seraing ? Voilà pourquoi Manu Ferrera relance Arnauld Mercier à l'Olympic

20:40
"Les valeurs de David Hubert correspondent à celles de l'Union" : le président justifie le choix du club

"Les valeurs de David Hubert correspondent à celles de l'Union" : le président justifie le choix du club

20:20
OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière

OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière

20:00
"C'était très chaotique" : David Hubert s'exprime sur son choix de rejoindre l'Union Saint-Gilloise

"C'était très chaotique" : David Hubert s'exprime sur son choix de rejoindre l'Union Saint-Gilloise

19:30
5
"On avait une liste de 17 noms" : la direction de l'Union SG s'exprime sur le départ de Sébastien Pocognoli

"On avait une liste de 17 noms" : la direction de l'Union SG s'exprime sur le départ de Sébastien Pocognoli

19:00
2
Des réactions très partagées à propos de la nomination de David Hubert : "Honteux de faire ça"

Des réactions très partagées à propos de la nomination de David Hubert : "Honteux de faire ça"

18:40
Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde

Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde

13:40
L'Union incapable de faire ce que Charleroi a réussi pour Rik De Mil ? Attention à ne pas se tromper de combat Analyse

L'Union incapable de faire ce que Charleroi a réussi pour Rik De Mil ? Attention à ne pas se tromper de combat

18:20
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise recrute un nouveau gardien

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise recrute un nouveau gardien

18:00
Bientôt la fin de carrière pour Radja Nainggolan ? Le joueur répond très clairement

Bientôt la fin de carrière pour Radja Nainggolan ? Le joueur répond très clairement

17:30
1
Un joueur du Club de Bruges, arrivé cet été, sera absent plusieurs mois

Un joueur du Club de Bruges, arrivé cet été, sera absent plusieurs mois

17:00
Un membre du staff d'Anderlecht rejoint un autre club belge

Un membre du staff d'Anderlecht rejoint un autre club belge

16:30
Une lueur d'espoir ? Un joueur de l'Antwerp partage un message encourageant après sa terrible blessure

Une lueur d'espoir ? Un joueur de l'Antwerp partage un message encourageant après sa terrible blessure

16:00
"J'ai eu des moments douloureux" : un ancien Diable rouge se confie sur son aventure en sélection

"J'ai eu des moments douloureux" : un ancien Diable rouge se confie sur son aventure en sélection

15:00
"Surpris et déçus" : OHL réagit au départ de David Hubert

"Surpris et déçus" : OHL réagit au départ de David Hubert

15:30
L'Union sait ce qu'elle fait : les raisons de l'arrivée surprise de David Hubert au Parc Duden

L'Union sait ce qu'elle fait : les raisons de l'arrivée surprise de David Hubert au Parc Duden

14:40
Une légende du Bayern en stage... avec Vincent Kompany ?

Une légende du Bayern en stage... avec Vincent Kompany ?

14:20
Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

13:20
Un joueur de Vincent Kompany en route pour l'Italie cet hiver ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bavarois ?

Un joueur de Vincent Kompany en route pour l'Italie cet hiver ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bavarois ?

14:00
Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

12:00
OFFICIEL : le remplaçant de Sébastien Pocognoli est connu

OFFICIEL : le remplaçant de Sébastien Pocognoli est connu

13:11
Vincent Kompany sous-estimé en Belgique ? "À l'époque, il n'a pas reçu le respect qu'il méritait"

Vincent Kompany sous-estimé en Belgique ? "À l'époque, il n'a pas reçu le respect qu'il méritait"

12:40

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 Allemagne Allemagne
Islande Islande 2-2 France France
Suède Suède 0-1 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 2-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 2-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 2-4 Belgique Belgique
Estonie Estonie 18:00 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 20:45 Arménie Arménie
Andorre Andorre 20:45 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 20:45 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 20:45 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 20:45 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 20:45 Georgie Georgie
Italie Italie 20:45 Israël Israël
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved