"Michel Preud'homme, un homme ridicule" : un entraîneur de Pro League plus calme qu'avant ?

Le KV Malines occupe, après dix journées, une belle sixième place en Jupiler Pro League avec 16 points sur 30. Le club le doit en partie à son entraîneur, Fred Vanderbiest. Pourtant, sa carrière aurait pu prendre un tout autre tournant.

Fred Vanderbiest fait actuellement du bon travail au KV Malines. Ces dernières années, il a beaucoup appris, c’est évident. Il y a dix ans, il qualifiait John van den Brom de "tête de fromage" et Michel Preud’homme d’"homme ridicule".

L’incident de la glacière

"À l’époque, je ne savais pas mieux. J’ai commencé comme joueur-entraîneur à Ostende, du jour au lendemain. Avec un groupe que je connaissais et auprès duquel je pouvais me permettre certaines choses. Ça a marché, à ma manière, que j’avais inventée sur place", explique Vanderbiest dans le Nieuwsblad.

Avec Ostende, il a rapidement accédé à la Jupiler Pro League, avant l’arrivée de Marc Coucke et, dans son sillage, de joueurs comme Fernando Canesin et Jordan Lukaku. "Et puis, je dérape face à Van den Brom, à Preud’homme, et je casse une glacière à coups de pied. À ce moment-là, je n’avais encore qu’un diplôme UEFA B, hein."

Il a beaucoup appris au cours des dix dernières années et n’est visiblement plus aussi impulsif qu’avant. Il a même pris des engagements avec Malines — la politesse semble être le mot d’ordre.

Mais il admet qu’il ne changera jamais complètement. "Conte peut bien donner un coup de pied dans une glacière, il a gagné des trophées. Ça risque encore de m’arriver un jour, hein. Les résultats sont plutôt bons pour le moment. Mais comment vais-je réagir si je perds trois fois d’affilée ? Je suis moi-même curieux de le savoir. Il faudra peut-être me faire une piqûre pour me calmer", a-t-il ajouté en riant.