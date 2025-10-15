Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison"

En montant au jeu au Pays de Galles, Axel Witsel est devenu le joueur à la plus grande longévité chez les Diables Rouges. Un record qu'il espère célébrer et prolonger en novembre, chez lui au Standard, contre le Liechtenstein.

Axel Witsel n'avait plus porté les couleurs de l'équipe nationale depuis 492 jours, lors de la victoire contre le Luxembourg en match amical, avant l'Euro 2024. Monté au jeu pour les dix dernières minutes, il a célébré sa 133e sélection chez les Diables Rouges. C'est donc avec satisfaction qu'il s'est présenté à notre micro après le succès et (presque) le billet pour la Coupe du monde 2026 décrochés au Cardiff City Stadium.

"On a rempli le contrat. On était déjà venus pas mal de fois, on sait que le début de match est super important, que c'est chaud. C'était une petite tempête où il fallait savoir gérer ses émotions, et c'était un peu difficile. Je trouve que dans l'ensemble, défensivement en première période, on a été assez solides. En possession, on n'a peut-être pas joué notre jeu, avec des longs ballons et des deuxièmes ballons. Un peu 'bagarre'.

"En seconde période, on a été plus calmes avec le ballon, et on pouvait sortir de leur pressing après trois ou quatre passes. À la pause, on s'est dit qu'ils pressaient, mais qu'il y avait la possibilité de le garder un peu plus (le ballon). On a su mettre les buts au bon moment. Je préfère être moins bien et mener au score que d'être beau et perdre. On a beaucoup mieux géré en seconde période."

Un record à célébrer "chez lui", à Sclessin, en novembre ?

Apparu pour la première fois chez les Diables en mars 2008 sous les ordres de René Vandereycken, Axel Witsel est devenu le joueur à la plus grande longévité en équipe nationale : 17 ans, 6 mois et 17 jours entre sa première et sa dernière sélection, dépassant ainsi Hector Goetinck (1906-1923) et un certain Jan Vertonghen. Un record qu'il espère célébrer le mois prochain, "chez lui" au Standard, contre le Liechtenstein.





"Mes parents me l'ont dit après le dernier match, je n'étais pas au courant. C'est clair que ça fait super plaisir de battre un record, mais je suis surtout content de la victoire, je n'ai jamais été quelqu'un de statistiques individuelles. Mais ça fait toujours plaisir, ça doit faire plus de 17 ans. En espérant rester un peu plus longtemps, au moins jusqu'au mois de novembre. On espère être là, à la maison", a-t-il souri. Et pourquoi pas, aussi, à la Coupe du monde, pour un dernier grand tournoi ?