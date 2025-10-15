Interview Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En montant au jeu au Pays de Galles, Axel Witsel est devenu le joueur à la plus grande longévité chez les Diables Rouges. Un record qu'il espère célébrer et prolonger en novembre, chez lui au Standard, contre le Liechtenstein.

Axel Witsel n'avait plus porté les couleurs de l'équipe nationale depuis 492 jours, lors de la victoire contre le Luxembourg en match amical, avant l'Euro 2024. Monté au jeu pour les dix dernières minutes, il a célébré sa 133e sélection chez les Diables Rouges. C'est donc avec satisfaction qu'il s'est présenté à notre micro après le succès et (presque) le billet pour la Coupe du monde 2026 décrochés au Cardiff City Stadium.

"On a rempli le contrat. On était déjà venus pas mal de fois, on sait que le début de match est super important, que c'est chaud. C'était une petite tempête où il fallait savoir gérer ses émotions, et c'était un peu difficile. Je trouve que dans l'ensemble, défensivement en première période, on a été assez solides. En possession, on n'a peut-être pas joué notre jeu, avec des longs ballons et des deuxièmes ballons. Un peu 'bagarre'.

"En seconde période, on a été plus calmes avec le ballon, et on pouvait sortir de leur pressing après trois ou quatre passes. À la pause, on s'est dit qu'ils pressaient, mais qu'il y avait la possibilité de le garder un peu plus (le ballon). On a su mettre les buts au bon moment. Je préfère être moins bien et mener au score que d'être beau et perdre. On a beaucoup mieux géré en seconde période."

Un record à célébrer "chez lui", à Sclessin, en novembre ?

Apparu pour la première fois chez les Diables en mars 2008 sous les ordres de René Vandereycken, Axel Witsel est devenu le joueur à la plus grande longévité en équipe nationale : 17 ans, 6 mois et 17 jours entre sa première et sa dernière sélection, dépassant ainsi Hector Goetinck (1906-1923) et un certain Jan Vertonghen. Un record qu'il espère célébrer le mois prochain, "chez lui" au Standard, contre le Liechtenstein.

"Mes parents me l'ont dit après le dernier match, je n'étais pas au courant. C'est clair que ça fait super plaisir de battre un record, mais je suis surtout content de la victoire, je n'ai jamais été quelqu'un de statistiques individuelles. Mais ça fait toujours plaisir, ça doit faire plus de 17 ans. En espérant rester un peu plus longtemps, au moins jusqu'au mois de novembre. On espère être là, à la maison", a-t-il souri. Et pourquoi pas, aussi, à la Coupe du monde, pour un dernier grand tournoi ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Standard
Belgique
Axel Witsel

Plus de news

Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

11:40
Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

18:00
🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

16:00
Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

17:30
Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

14:40
Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

10:30
"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans Analyse

"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans

13:40
Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

17:00
Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

13:00
Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

16:20
Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

15:40
Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

15:20
Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

15:00
L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

13:20
🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

14:20
1
Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

12:20
3
Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

14:00
Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

12:40
Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

12:00
Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

11:20
Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

11:00
"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

10:00
Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

09:00
Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

09:30
1
Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

06:30
"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

07:20
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

08:00
🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

08:30
Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

07:40
Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

23:00
Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

07:00
"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

21:22
Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

22:35
Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

23:30
Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

22:08
Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

21:46

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved