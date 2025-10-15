Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

Axel Witsel est monté au jeu ce lundi à Cardiff. Une preuve que Rudi Garcia ne l'a pas pris juste pour faire un beau geste : le milieu de terrain de Gérone a un coup à jouer.

Son sourire après la rencontre en disait long : Axel Witsel (36 ans) était très heureux d'avoir pu jouer ne serait-ce qu'un quart d'heure (temps additionnel compris) sur la pelouse de Cardiff. Car bien peu auraient parié que Witsel serait encore Diable Rouge en 2025.

Après tout, Axel lui-même avait annoncé sa retraite en mai 2023, face à un "manque de cohérence" de la part de Domenico Tedesco et la sensation qu'il ne faisait plus partie des plans du sélectionneur. Cette retraite prise "un peu vite", il le reconnaissait, Witsel en sortait un an plus tard pour participer à l'Euro 2024.

Si cet Euro aura été un fiasco sur le plan personnel, Axel Witsel se blessant et ne disputant pas une seule minute, plus question d'annoncer une nouvelle retraite, cette fois définitive, dans la foulée. "Je ne dirai plus rien cette fois", souriait-il, histoire de laisser la porte ouverte. Mais après que Rudi Garcia l'ait tenu écarté de ses 3 premières sélections, on se disait que les chances de voir l'ex-Rouche au Mondial 2026 étaient minces.

Et si Witsel allait à la Coupe du Monde 2026 ?

Mais au terme de ce camp d'octobre, et même s'il n'a joué qu'un bout du deuxième match, on se dit que Witsel a peut-être une carte à jouer. On le disait avant l'annonce de la sélection : c'était probablement maintenant ou jamais pour lui, étant entendu que la trêve internationale de novembre avait de grandes chances d'être moins "cruciale".





Dans ce contexte tendu, avec deux matchs importantissimes et énormément de pression autour des Diables, Rudi Garcia a pu observer Axel. Il a pu voir comment l'ancien du Benfica et du Zenit encadre les jeunes et peut servir de lieutenant ; en l'absence combinée de Lukaku et Tielemans, il a un profil très important pour une partie du noyau.

Car si Courtois et De Bruyne sont appréciés humainement du noyau actuel (malgré ce qu'on peut penser de leur énorme caractère), Witsel a un rôle unique vis-à-vis, par exemple, des Wallons du vestiaire - surtout les Liégeois comme Theate et Raskin. Sans même parler, bien sûr, de son expérience inestimable sur le terrain. "En 2014, j'avais pris Daniel Van Buyten comme vétéran car un groupe a besoin de ce genre d'expérience", soulignait Marc Wilmots sur le plateau de la RTBF après la rencontre.

Sacré Marc ! Il oublie au passage qu'à l'époque, il avait laissé un certain Timmy Simons à quai alors qu'il avait participé à toute la campagne et méritait certainement de voir le Brésil. Mais l'idée est là : le quatrième larron rescapé de 2014 (avec Lukaku, KDB et Courtois) a des arguments à faire valoir.

Vanhoutte peut se faire du souci

Reste désormais à savoir qui risquerait de "sauter" pour qu'Axel Witsel décolle direction les USA en juin prochain. Si l'on part du principe qu'une sélection de 26 sera autorisée (c'est ce qui est attendu), on peut se baser sur la sélection du 3 octobre dernier.

Parmi les absents, seul Youri Tielemans est assuré de réintégrer le groupe... et en l'état actuel des choses, il semble que cela puisse se faire aux dépens de Charles Vanhoutte plutôt que d'Axel Witsel. Le Niçois n'a pas disputé une seule minute durant les deux derniers matchs et était même en tribune à Cardiff - une grosse déception.

Les autres candidats à une place dans la sélection partent de très loin. Oui, un Roméo Lavia à 100% devrait être titulaire chez les Diables, mais cela ressemble de plus en plus à une chimère. Arthur Vermeeren, s'il continue sur sa lancée à Marseille, a ses chances, mais l'expérience de Witsel le laisse avec une longueur d'avance. Bref : au moment d'écrire ces lignes, on donnerait environ 75% de chances à Axel Witsel d'aller chercher une quatrième Coupe du Monde consécutive...