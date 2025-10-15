Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2606

Axel Witsel est monté au jeu ce lundi à Cardiff. Une preuve que Rudi Garcia ne l'a pas pris juste pour faire un beau geste : le milieu de terrain de Gérone a un coup à jouer.

Son sourire après la rencontre en disait long : Axel Witsel (36 ans) était très heureux d'avoir pu jouer ne serait-ce qu'un quart d'heure (temps additionnel compris) sur la pelouse de Cardiff. Car bien peu auraient parié que Witsel serait encore Diable Rouge en 2025. 

Après tout, Axel lui-même avait annoncé sa retraite en mai 2023, face à un "manque de cohérence" de la part de Domenico Tedesco et la sensation qu'il ne faisait plus partie des plans du sélectionneur. Cette retraite prise "un peu vite", il le reconnaissait, Witsel en sortait un an plus tard pour participer à l'Euro 2024.

Si cet Euro aura été un fiasco sur le plan personnel, Axel Witsel se blessant et ne disputant pas une seule minute, plus question d'annoncer une nouvelle retraite, cette fois définitive, dans la foulée. "Je ne dirai plus rien cette fois", souriait-il, histoire de laisser la porte ouverte. Mais après que Rudi Garcia l'ait tenu écarté de ses 3 premières sélections, on se disait que les chances de voir l'ex-Rouche au Mondial 2026 étaient minces.

Et si Witsel allait à la Coupe du Monde 2026 ?

Mais au terme de ce camp d'octobre, et même s'il n'a joué qu'un bout du deuxième match, on se dit que Witsel a peut-être une carte à jouer. On le disait avant l'annonce de la sélection : c'était probablement maintenant ou jamais pour lui, étant entendu que la trêve internationale de novembre avait de grandes chances d'être moins "cruciale".

Dans ce contexte tendu, avec deux matchs importantissimes et énormément de pression autour des Diables, Rudi Garcia a pu observer Axel. Il a pu voir comment l'ancien du Benfica et du Zenit encadre les jeunes et peut servir de lieutenant ; en l'absence combinée de Lukaku et Tielemans, il a un profil très important pour une partie du noyau. 

Car si Courtois et De Bruyne sont appréciés humainement du noyau actuel (malgré ce qu'on peut penser de leur énorme caractère), Witsel a un rôle unique vis-à-vis, par exemple, des Wallons du vestiaire - surtout les Liégeois comme Theate et Raskin. Sans même parler, bien sûr, de son expérience inestimable sur le terrain. "En 2014, j'avais pris Daniel Van Buyten comme vétéran car un groupe a besoin de ce genre d'expérience", soulignait Marc Wilmots sur le plateau de la RTBF après la rencontre.

Sacré Marc ! Il oublie au passage qu'à l'époque, il avait laissé un certain Timmy Simons à quai alors qu'il avait participé à toute la campagne et méritait certainement de voir le Brésil. Mais l'idée est là : le quatrième larron rescapé de 2014 (avec Lukaku, KDB et Courtois) a des arguments à faire valoir. 

Vanhoutte peut se faire du souci 

Reste désormais à savoir qui risquerait de "sauter" pour qu'Axel Witsel décolle direction les USA en juin prochain. Si l'on part du principe qu'une sélection de 26 sera autorisée (c'est ce qui est attendu), on peut se baser sur la sélection du 3 octobre dernier. 

Parmi les absents, seul Youri Tielemans est assuré de réintégrer le groupe... et en l'état actuel des choses, il semble que cela puisse se faire aux dépens de Charles Vanhoutte plutôt que d'Axel Witsel. Le Niçois n'a pas disputé une seule minute durant les deux derniers matchs et était même en tribune à Cardiff - une grosse déception. 

Les autres candidats à une place dans la sélection partent de très loin. Oui, un Roméo Lavia à 100% devrait être titulaire chez les Diables, mais cela ressemble de plus en plus à une chimère. Arthur Vermeeren, s'il continue sur sa lancée à Marseille, a ses chances, mais l'expérience de Witsel le laisse avec une longueur d'avance. Bref : au moment d'écrire ces lignes, on donnerait environ 75% de chances à Axel Witsel d'aller chercher une quatrième Coupe du Monde consécutive... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Axel Witsel

Plus de news

Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

13:00
Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

10:30
Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

12:20
1
Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

12:40
Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

12:00
Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

11:20
Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

11:00
Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

09:00
"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

10:00
Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

09:30
1
"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

07:20
🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

08:30
Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

06:30
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

08:00
Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

23:00
Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

07:00
Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

07:40
"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

21:22
Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

22:35
Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

23:30
Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

22:08
Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

21:46
Seize ans d'attente : un sélectionneur belge qualifie son équipe pour le Mondial

Seize ans d'attente : un sélectionneur belge qualifie son équipe pour le Mondial

21:00
Voici qui les Diables Rouges vont affronter avant le Mondial 2026

Voici qui les Diables Rouges vont affronter avant le Mondial 2026

19:30
Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

20:30
Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant

Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant

17:30
Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

20:00
1
Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

17:00
"J'aime jouer en pointe" : Charles De Ketelaere évoque son rôle de faux numéro neuf avec la Belgique

"J'aime jouer en pointe" : Charles De Ketelaere évoque son rôle de faux numéro neuf avec la Belgique

16:30
Buteur avec le Japon contre la Belgique en 2018, il pourrait bien aider ce club de D1B à remonter dans l'élite

Buteur avec le Japon contre la Belgique en 2018, il pourrait bien aider ce club de D1B à remonter dans l'élite

19:00
De bon augure pour l'avenir : Diego Moreira ose une comparaison audacieuse avec la génération dorée

De bon augure pour l'avenir : Diego Moreira ose une comparaison audacieuse avec la génération dorée

16:00
Denis Odoi rejoindra-t-il finalement le KV Courtrai ? La décision est tombée

Denis Odoi rejoindra-t-il finalement le KV Courtrai ? La décision est tombée

18:20
Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

18:00
📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

15:00
"Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois Interview

"Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois

14:20
Nicolas Raskin, le Diable Rouge le plus sous-estimé ?

Nicolas Raskin, le Diable Rouge le plus sous-estimé ?

14:40
1

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 Allemagne Allemagne
Islande Islande 2-2 France France
Suède Suède 0-1 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 2-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 2-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 2-4 Belgique Belgique
Estonie Estonie 1-1 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 1-0 Arménie Arménie
Andorre Andorre 1-3 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 0-5 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 4-0 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 2-2 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 4-1 Georgie Georgie
Italie Italie 3-0 Israël Israël
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved