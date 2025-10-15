Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

L'Angleterre obtient son billet pour le Mondial 2026, le Portugal et l'Italie devront encore patienter.

Soirée animée en Europe pour les qualifications du Mondial 2026. L’Angleterre, le Portugal et l’Italie jouaient ce soir. Certains devront attendre, mais les Anglais sont qualifiés.

L'Angleterre a son billet

Face à la Lettonie, les hommes de Thomas Tuchel savaient ce qu'ils devaient faire. Les Anglais n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Dominateurs du début à la fin, ils ont marqué grâce à Anthony Gordon et Harry Kane (0-5), validant leur qualification pour le Mondial 2026.

Le Portugal de Roberto Martinez devra patienter

Le Portugal pensait lui valider sa place. Mais la Hongrie lui a tenu tête. Szalai a ouvert le score avant que Cristiano Ronaldo ne fasse parler son instinct avec deux buts. Malgré une domination portugaise, Szoboszlai a arraché le nul dans le temps additionnel (2-2). Ronaldo a battu un nouveau record.

Minimum les barrages pour l'Italie

L’Italie a fait le job face à Israël. Mateo Retegui a marqué sur penalty juste avant la pause, puis doublé la mise à un quart d’heure de la fin. Gianluca Mancini a scellé la victoire dans les arrêts de jeu. 3-0 pour les Italiens.





La Nazionale est assurée de disputer les barrages. Avec 15 points, elle reste à trois longueurs de la Norvège (18 points). Le dernier match se jouera entre les deux pays.