Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

Photo: © photonews
La qualification pour la Coupe du Monde 2026 est (presque) en poche : le camp de novembre n'amènera plus vraiment d'enseignements. Rudi Garcia a désormais 8 mois pour peaufiner son groupe.

Le job est fait et bien fait : la victoire des Diables Rouges à Cardiff est synonyme de qualification presque assurée pour la Coupe du Monde 2026, et ce même sans faire 6/6 en novembre. En réalité, même en cas de défaite au Kazakhstan, rien ne semble pouvoir arriver à la Belgique.

On ne serait donc pas surpris de voir un groupe un peu hybride le mois prochain : les joueurs incertains ne forceront pas, et Romelu Lukaku comme Youri Tielemans peuvent se concentrer sur leur rééducation pour revenir en pleine forme pour le camp de mars 2026 (qui aura déjà lieu sur le sol américain).

Et en réalité, si quelques incertitudes demeurent, on se dit que Rudi Garcia a très probablement d'ores et déjà verrouillé beaucoup de noms en vue des 26 (si c'est bien le total autorisé par la FIFA) qui iront à la Coupe du Monde 2026.

(en gras : les joueurs "assurés", si fit, de participer au Mondial)

Gardiens de but : 

Courtois, Sels, Lammens

Il faudrait vraiment une catastrophe à Senne Lammens, désormais titulaire à Manchester United, pour se faire dépasser dans la hiérarchie par deux portiers (sachant que Garcia ira aux USA avec 4 gardiens). Le point d'interrogation concerne l'anecdotique quatrième gardien : Vandevoordt, Penders... Bodart ? 

Défenseurs : 

Debast, Theate, Castagne, Meunier, De Cuyper

Aucun doute sur la participation de ces cinq-là s'ils sont fit and well. Brandon Mechele n'est peut-être pas une certitude à 100% mais à 90, tout comme Koni De Winter vu le peu de solutions en défense centrale et la "disgrâce" de Wout Faes. Matte Smets n'est plus cité, mais sera le cinquième choix. 

Joaquin Seys et Diego Moreira se disputeront peut-être l'une des dernières places, avec un avantage à celui qui sera le plus en forme dans la dernière ligne droite. La Champions League peut-elle aider le Brugeois ? Quoi qu'il en soit, les concurrents (Mokio ? Van der Brempt ? Dams... ?) partent de beaucoup plus loin. 

Milieux de terrain : 

Tielemans, Raskin, De Bruyne, Onana, Vanaken

C'est peut-être "optimiste" pour le Brugeois de considérer Hans Vanaken comme partant assuré, mais les faits sont là : non seulement Rudi Garcia a toujours repris le triple Soulier d'Or, mais il l'a aussi titularisé 50% du temps. S'il reste à son niveau habituel, Vanaken en sera. 

La dernière place disponible au milieu de terrain (si l'on se base sur le nombre de médians repris par Garcia récemment) se jouera donc certainement entre Witsel, Vanhoutte, Heynen, Lavia, Vermeeren, Mokio ou une improbable surprise. S'il retrouve la forme et joue toute la seconde partie de saison, Lavia est incontournable, mais qui y croit encore ? 

Attaquants : 

Lukaku, Doku, Openda, Trossard, Fofana, Saelemaekers, De Ketelaere 

L'absence de n'importe lequel de ces 7 joueurs serait à la fois une grosse surprise et une énorme déception pour le malheureux (non-)élu. La place de "troisième attaquant" est ouverte, entre Batshuayi, Stassin ou Vermant. 

Lukebakio a souvent été repris (en fait, à chaque fois s'il était fit) par Garcia, mais a très peu joué et n'a pas l'air d'être une option vraiment considérée. Fofana lui a chipé sa place verrouillée, et Johan Bakayoko ou Samuel Mbangula restent en embuscade pour le remplacer dans le groupe. 

Bref : sur 26 places, 20 semblent déjà assurées à 99%, et encore faut-il de l'imagination pour sortir Mechele et De Winter des "locks" en défense. Cela fait environ 80% du groupe d'ores et déjà "connu", si les blessures épargnent les cadres. Il faudra se lever tôt pour bouleverser la hiérarchie des Diables Rouges... 

Belgique

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 Allemagne Allemagne
Islande Islande 2-2 France France
Suède Suède 0-1 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 2-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 2-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 2-4 Belgique Belgique
Estonie Estonie 1-1 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 1-0 Arménie Arménie
Andorre Andorre 1-3 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 0-5 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 4-0 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 2-2 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 4-1 Georgie Georgie
Italie Italie 3-0 Israël Israël
