Deux retours, mais aussi des forfaits supplémentaires face au Standard : "Ça peut basculer dans tous les sens"

Après une série de 2 sur 15 avant la pause internationale, l'Antwerp espère se ressaisir face au Standard. Stef Wils reconnaît l'impact des nombreuses blessures, mais reste lucide. "C'est typique de cette période de l'année. Je ne veux pas en faire une affaire plus importante qu'elle ne l'est".

Pendant la trêve internationale, les joueurs ont eu trois jours de congé. "La saison est de toute façon épuisante, non seulement physiquement, mais surtout mentalement. C'est bien que les garçons aient pu se reposer un peu", explique-t-il à l'occasion de la conférence de presse de veille de match face au Standard, cité par Het Belang van Limburg.

Le retour des internationaux ne s'est pas fait sans dégâts. " Semm Renders et Ali Urinboev se sont blessés avec les U19 de Belgique et les U21 de l'Ouzbékistan. Tous deux sont indisponibles". Isaac Babadi est revenu mercredi, Marwan Al-Sahafi et Rosen Bozhinov seulement jeudi, ce qui complique les préparatifs pour le match contre le Standard.

L'infirmerie est pourtant pleine : Geoffry Hairemans, Glenn Bijl, Gyrano Kerk et Dennis Praet sont également absents. Concernant la disponibilité de Gyrano Kerk, Wils se veut clair : "Le choc à domicile contre le Club de Bruges arrivera également trop tôt pour Gyrano. Avec Dennis, nous évaluons la situation jour après jour".

Anthony Valencia, l'éclaircie dans la grisaille

Malgré la longue liste d'absences, Wils a également reçu de bonnes nouvelles. Daam Foulon est de nouveau en forme et Anthony Valencia revient dans la sélection après sept mois de rééducation. "Je suis content pour lui. J'ai également eu une déchirure du ligament croisé autrefois. Une telle rééducation est un véritable combat. Anthony s'en est bien sorti. Il s'entraîne depuis deux semaines et demi et le supporte bien".





Pour l'Antwerp, au-delà du mauvais bilan comptable, il y a aussi le défi que représente un match à Sclessin : "Je préfère cela plutôt que de jouer dans un stade 'froid'. Les supporters y sont - comme les nôtres - passionnés. Cela peut basculer dans tous les sens. Le Standard aussi a beaucoup de blessés. Ce sera un match avec beaucoup d'intensité. Nous devons faire de même : gagner beaucoup de duels, presser vers l'avant et viser les trois points".