La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

David Bates commence à trouver le temps long à l'infirmerie du Standard. Cela fera bientôt un an qu'il a été en mesure de jouer pour la dernière fois.

Il y a un an, le Standard avait fait de David Bates son seul transfert entrant payant du mercato estival. Pas anodin quand on connaît le nombre de joueurs prêtés ou en fin de contrat accueillis suite aux difficultés financières du club. Mais la robustesse manifestée à Malines par le défenseur écossais avait convaincu les dirigeants.

À l'époque, on parlait déjà de quelques douleurs musculaires. Mais son casier médical restait dans la moyenne pour un joueur de 28 ans. De fait, l'ancien de Malines et du Cercle a bien commencé, il n'était pas étranger au début de saison très courageux du Standard sur le plan défensif.

Mais comme s'il rendait bien malgré lui hommage aux précédents maîtres des lieux, Bates n'a pas franchi le cap des 777 minutes et a disparu de la circulation pour le reste de la saison suite à son opération du genou en janvier.

De la patience, encore et encore

Plein d'espoirs pour cette saison, l'international écossais (quatre sélections) a vite déchanté lors de la préparation. Cette fois, ce sont les adducteurs qui l'ont contraint à passer sur le billard.

Lundi, cela fera un an que David Bates n'est plus apparu en match officiel. Sa dernière apparition remonte en effet au 20 octobre contre Charleroi. Le natif de Kirkcaldy entrevoit malgré tout le bout du tunnel. Mais ne lui portons pas la poisse : le garçon a déjà vécu quelques faux espoirs ces derniers mois.

