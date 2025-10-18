Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

Anderlecht se déplace au Stayen ce dimanche. Ils y affronteront des Canaris en grande forme qui feront tout pour s'imposer et rester dans le top 6, alors que les Bruxellois devront prendre des points pour maintenir la pression sur le duo de tête.

Belle affiche en perspective entre Anderlecht et Saint-Trond, deux équipes actuellement dans le top 6 même si STVV fait office de surprise de ce début de saison avec une belle cinquième place.

Un bon test pour STVV

S'ils gardent ce rythme, les Canaris seront candidats aux six premières places, et à cet égard, le match contre les Mauves est un bon test. Anderlecht est troisième au classement avec seulement un point de plus que Saint-Trond.

"Nous attendons avec impatience le match contre Anderlecht, dans un Stayen qui sera à nouveau bien rempli", a déclaré Wouter Vrancken à Het Belang van Limburg. "Il y aura beaucoup d'ambiance quoi qu'il arrive, et c'est beau de voir que les supporters nous soutiennent autant."

La concurrence est prévenue

STVV joue très bien en ce début de saison, mais n'a pas toujours obtenu ce qu'il méritait : "Nous devons puiser dans notre confiance et prendre comme références nos deux derniers matchs contre Genk et Malines, où nous avons très bien joué", poursuit le coach.





"Le niveau, la manière dont nous les avions abordé et l'intensité de ces matchs, nous devons les retrouver ce dimanche. Si nous faisons cela, nous pouvons battre n'importe quelle équipe en Belgique", conclut Vrancken, qui lance un avertissement clair à la concurrence.