"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

À Anderlecht, la direction a décidé que Nathan De Cat ne participerait pas à la Coupe du monde U17. Une décision surprenante, puisque le jeune ailier est considéré comme l'un des plus grands talents du pays.

Johan Boskamp comprend le choix du club, mais trouve la décision regrettable pour le joueur. Selon lui, Nathan De Cat aurait pu jouer un rôle majeur lors de la Coupe du monde U17.

"On voit tout de suite à quel point ce gamin est important pour Anderlecht", explique Johan Boskamp dans le Belang van Limburg. "S’il veut y aller, laisse-le partir. Une Coupe du monde à cet âge, c’est unique. Mais bon, le joueur ne peut s’en prendre qu’à lui-même : il se développe tellement vite qu’ils ne peuvent déjà plus se passer de lui."

Le consultant néerlandais voit en Nathan De Cat un talent exceptionnel, en avance sur les joueurs de sa génération. La question est désormais de savoir s’il peut attirer l’attention du sélectionneur Rudi Garcia. À son poste, la concurrence reste féroce avec Amadou Onana, Nicolas Raskin, Axel Witsel, sans oublier Roméo Lavia et Orel Mangala.

Il pourrait bien un jour prétendre à une place chez les Diables Rouges

Johan Boskamp n’exclut cependant pas une future sélection : "S’il continue à progresser de cette manière, il pourrait bien un jour prétendre à une place chez les Diables Rouges."





Il pointe toutefois un obstacle : "Le problème, c’est qu’on a actuellement un sélectionneur, Rudi Garcia, qui s’appuie davantage sur l’ancienne génération que sur les jeunes. C’est en tout cas l’impression que j’ai eue en voyant les convocations d’Axel Witsel, Thomas Meunier et Michy Batshuayi."