Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

John Textor a subi un revers vendredi au Royaume-Uni dans le cadre d'une procédure liée au rachat de l'Olympique Lyonnais. Le fonds d'investissement américain Iconic tente de le contraindre à verser plus de 90 millions de dollars.

Ce combat juridique pourrait fragiliser la structure multi-clubs de John Textor. L’homme d’affaires américain a bâti un réseau de clubs à travers des montages financiers complexes en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil et aux îles Caïmans. Sa holding britannique, Eagle, détient notamment l’Olympique Lyonnais, Botafogo et le RWDM, et a récemment vendu sa participation dans Crystal Palace.

En fin 2022, le fonds Iconic avait investi 75 millions de dollars lors du rachat de Lyon, en échange d’une participation de 15,7 % dans Eagle. Le contrat prévoyait une introduction en bourse rapide à New York, qui n’a finalement jamais eu lieu. Iconic réclame désormais le rachat de ses actions, assorti d’un intérêt annuel de 11 %, soit 93,6 millions de dollars au moment du dépôt de plainte.

Les plaintes contre John Textor se multiplient

John Textor refuse de payer, affirmant qu’Iconic a mal exécuté le contrat, ce qui, selon lui, justifie que le fonds reste simple actionnaire minoritaire. Sa tentative de faire rejeter la procédure a été refusée vendredi par la cour commerciale britannique.

Dans une procédure parallèle aux États-Unis, John Textor a fait valoir que les liens entre certains investisseurs d’Iconic et des personnes russes sanctionnées rendaient impossible une introduction en bourse. Ces arguments n’ont toutefois pas encore convaincu la justice américaine.

John Textor est également mis sous pression financière pour sa gestion de l’Olympique Lyonnais, qui a récemment évité de justesse une relégation administrative en Ligue 2. Il a entre-temps perdu le contrôle opérationnel du club au profit du fonds américain Ares, qui lui avait prêté 425 millions de dollars pour financer le rachat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lyon
Crystal Palace

Plus de news

Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

19:44
Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

19:20
🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

19:00
Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ? Analyse

Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ?

18:40
La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

17:57
"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

17:30
Un binational qui fait parler : les déclarations de Francis Amuzu qui lui retombent dessus des années après

Un binational qui fait parler : les déclarations de Francis Amuzu qui lui retombent dessus des années après

17:00
"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

16:30
🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG

🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG

16:00
Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair

Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair

15:30
Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

15:00
Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

14:00
"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

14:30
"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

13:40
4
Union - Charleroi : comme un clin d'oeil involontaire du manager du calendrier

Union - Charleroi : comme un clin d'oeil involontaire du manager du calendrier

13:20
Le grand jour est enfin arrivé pour Roméo Lavia

Le grand jour est enfin arrivé pour Roméo Lavia

12:44
OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

12:59
1
David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

12:20
Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp

Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp

12:00
4
Des débordements qui ne resteront pas impunis : voici ce qui risque le Standard pour l'arrêt de la rencontre

Des débordements qui ne resteront pas impunis : voici ce qui risque le Standard pour l'arrêt de la rencontre

11:30
19
Les Diables le surveillent de près pour être tête de série au Mondial : le nouveau classement FIFA est sorti

Les Diables le surveillent de près pour être tête de série au Mondial : le nouveau classement FIFA est sorti

11:00
Ivan Leko retrouve l'un de ses bourreaux avec le Standard : "J'ai toujours été fan de lui"

Ivan Leko retrouve l'un de ses bourreaux avec le Standard : "J'ai toujours été fan de lui"

10:30
Un Anderlechtois avec les Diables à la Coupe du Monde 2026 ? "Le problème, c'est le sélectionneur"

Un Anderlechtois avec les Diables à la Coupe du Monde 2026 ? "Le problème, c'est le sélectionneur"

10:00
Ses clashs avec Preud'Homme, ses excès : un entraîneur de Pro League avoue tout, même les vestiaires à 40°C

Ses clashs avec Preud'Homme, ses excès : un entraîneur de Pro League avoue tout, même les vestiaires à 40°C

09:30
Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp Analyse

Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp

08:40
"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

09:00
🎥 La seconde de retard fatale : un Diablotin part à la faute contre le PSG

🎥 La seconde de retard fatale : un Diablotin part à la faute contre le PSG

07:40
C'est donc cela le football de demain ? Quand ChatGPT devient agent de joueur

C'est donc cela le football de demain ? Quand ChatGPT devient agent de joueur

08:20
Le joueur a dû rentrer seul à l'aéroport : l'anecdote de Bruno Venanzi sur son premier mercato au Standard

Le joueur a dû rentrer seul à l'aéroport : l'anecdote de Bruno Venanzi sur son premier mercato au Standard

08:00
Besnik Hasi en est fan : "J'ai eu une bonne conversation avec lui et son entourage"

Besnik Hasi en est fan : "J'ai eu une bonne conversation avec lui et son entourage"

07:20
Challenger Pro League : la crise continue pour l'Olympic Charleroi, Beveren freiné par le Beerschot

Challenger Pro League : la crise continue pour l'Olympic Charleroi, Beveren freiné par le Beerschot

06:30
🎥 Rouge ou pas rouge ? Les supporters du Standard crient à l'injustice

🎥 Rouge ou pas rouge ? Les supporters du Standard crient à l'injustice

07:00
7
La rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas terminée : récit de la soirée et explications

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas terminée : récit de la soirée et explications

23:41
4
Marc Wilmots ne mâche pas ses mots après l'arrêt de Standard - Antwerp : "Les arbitres font n'importe quoi" Analyse

Marc Wilmots ne mâche pas ses mots après l'arrêt de Standard - Antwerp : "Les arbitres font n'importe quoi"

06:00
6
Folle fin de soirée à Sclessin : communiqué du Standard après l'arrêt du match contre l'Antwerp

Folle fin de soirée à Sclessin : communiqué du Standard après l'arrêt du match contre l'Antwerp

23:48
INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté

INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 10
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Eupen Eupen
Beerschot Beerschot 1-1 SK Beveren SK Beveren
Jong Genk Jong Genk 3-1 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
La Gantoise La Gantoise 20:00 KV Courtrai KV Courtrai
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 19/10 FC Liège FC Liège
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 19/10 RFC Seraing RFC Seraing
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved