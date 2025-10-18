Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

John Textor a subi un revers vendredi au Royaume-Uni dans le cadre d'une procédure liée au rachat de l'Olympique Lyonnais. Le fonds d'investissement américain Iconic tente de le contraindre à verser plus de 90 millions de dollars.

Ce combat juridique pourrait fragiliser la structure multi-clubs de John Textor. L’homme d’affaires américain a bâti un réseau de clubs à travers des montages financiers complexes en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil et aux îles Caïmans. Sa holding britannique, Eagle, détient notamment l’Olympique Lyonnais, Botafogo et le RWDM, et a récemment vendu sa participation dans Crystal Palace.

En fin 2022, le fonds Iconic avait investi 75 millions de dollars lors du rachat de Lyon, en échange d’une participation de 15,7 % dans Eagle. Le contrat prévoyait une introduction en bourse rapide à New York, qui n’a finalement jamais eu lieu. Iconic réclame désormais le rachat de ses actions, assorti d’un intérêt annuel de 11 %, soit 93,6 millions de dollars au moment du dépôt de plainte.

Les plaintes contre John Textor se multiplient

John Textor refuse de payer, affirmant qu’Iconic a mal exécuté le contrat, ce qui, selon lui, justifie que le fonds reste simple actionnaire minoritaire. Sa tentative de faire rejeter la procédure a été refusée vendredi par la cour commerciale britannique.

Dans une procédure parallèle aux États-Unis, John Textor a fait valoir que les liens entre certains investisseurs d’Iconic et des personnes russes sanctionnées rendaient impossible une introduction en bourse. Ces arguments n’ont toutefois pas encore convaincu la justice américaine.

John Textor est également mis sous pression financière pour sa gestion de l’Olympique Lyonnais, qui a récemment évité de justesse une relégation administrative en Ligue 2. Il a entre-temps perdu le contrôle opérationnel du club au profit du fonds américain Ares, qui lui avait prêté 425 millions de dollars pour financer le rachat.