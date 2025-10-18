Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

Raphael Onyedika serait suivi de près par l'Eintracht Francfort, à en croire les informations du journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg.

Le club allemand était déjà intéressé l'été dernier et n'aurait toujours pas lâché sa piste. Le Nigérian serait sur la liste restreinte de la formation de Bundesliga.

L'avenir d'Hugo Larsson est incertain dans le club de Bundesliga. Raphael Onyedika serait alors vu comme une solution de remplacement.

Un départ l'été prochain ?

Le milieu suédois pourrait partir l'été prochain. Il intéresserait de nombreuses équipes. Son contrat avec Francfort court actuellement jusqu'en juin 2029 et sa valeur marchande est estimée à 40 millions d'euros selon Transfermarkt.

En ce qui concerne Raphael Onyedika, son contrat avec les Blauw en Zwart se terminera le 30 juin 2027. Il est quant à lui estimé à 20 millions d'euros.





Raphael Onyedika est actuellement toujours blessé. Son absence montre à quel point un départ du Nigérian serait difficile à combler.