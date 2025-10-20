Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

Mouhamed Belkheir vit une saison cauchemardesque. Préservé cet été pour faciliter un transfert qui n'a finalement jamais eu lieu, l'attaquant de la RAAL est désormais victime d'une probable grave blessure au genou. Si le diagnostic se confirme, il pourrait ne plus rejouer cette saison.

La saison dernière, avec 14 buts inscrits en 26 journées de championnat, Mouhamed Belkheir s’était mué en véritable héros de la montée en Jupiler Pro League pour la RAAL.

L’attaquant algérien avait notamment inscrit un but contre les Francs Borains lors de l’avant-dernière journée (victoire 2-1) et un autre à Lommel lors de la dernière journée (victoire 1-2). Belkheir était l’homme clé, celui qui faisait tout basculer en faveur de Frédéric Taquin et de ses hommes. Cette saison en Jupiler Pro League devait être pour lui l’occasion de se révéler afin de rejoindre un championnat plus prestigieux.

Écarté pour permettre un transfert… qui n’a jamais eu lieu

Dès l’été, l’avant-centre de 26 ans a été courtisé. Pas par un club d’un des cinq grands championnats européens, mais plutôt en Arabie saoudite, où le club d’Al-Riyadh était disposé à offrir une indemnité de transfert de 1,5 million d’euros ainsi qu’une importante revalorisation salariale à Mouhamed Belkheir. La RAAL, qui avait déboursé 300 000 € pour lever son option d’achat et devait équilibrer ses finances, ne s’opposait pas à une vente.

Titulaire contre le Standard lors de la première journée (et auteur d’un but annulé) puis sur le banc à La Gantoise la semaine suivante, l’ancien joueur du centre de formation de l’Inter et du Torino a ensuite disparu des radars. Non pas que Frédéric Taquin ait voulu n’utiliser que des joueurs assurés de rester à l’Easi Arena, mais plutôt pour éviter toute blessure qui aurait pu compromettre son transfert.

Cependant, l’été est passé et les choses n’ont pas bougé pour Mouhamed Belkheir, qui a finalement vu son transfert en Arabie saoudite annulé. Dommage, mais probablement partie remise, se disait-il. Il a, entre-temps, réintégré le groupe. Monté au jeu contre Bruges mi-septembre, il a été titularisé pour la deuxième fois de la saison face à Zulte Waregem, juste avant la trêve internationale, et a même prolongé son contrat.

Saison déjà terminée pour Mouhamed Belkheir ?

Frédéric Taquin pensait alors pouvoir compter sur lui, presque comme sur un nouveau renfort, pour le reste du championnat. Mouhamed Belkheir était revenu dans les plans de son T1 et avait été aligné lors d’une rencontre amicale face au Jong Gent durant la trêve internationale. Une rencontre au cours de laquelle… il s’est lourdement blessé au genou.

Si la RAAL La Louvière pensait dans un premier temps que son absence ne serait pas trop longue, l’attaquant vedette des Loups pourrait finalement souffrir d’une déchirure des ligaments, selon les mots de Frédéric Taquin après le partage contre Westerlo. Mouhamed Belkheir a passé des examens médicaux et connaîtra le verdict en ce début de semaine, mais les nouvelles ne s’annoncent pas bonnes.

Si les ligaments du genou sont effectivement déchirés, Mouhamed Belkheir pourrait être éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison. Victime de la même blessure en janvier, son coéquipier Pape Moussa Fall n’est revenu dans le groupe que depuis la mi-septembre. Une saison décidément bien loin des attentes pour celui qui figurait encore récemment parmi les favoris au titre de révélation de la saison.