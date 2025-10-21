Jonas De Roeck, le prochain sur la liste ? Comment le Club NXT est aussi devenu une académie... de coachs

Le réservoir de talents au Club de Bruges﻿ est immense. À la fois chez les joueurs, chez les jeunes, mais aussi chez les entraîneurs. De nombreux coachs ayant officié en D1﻿ sont passés par le Club NXT﻿, et Jonas De Roeck n'y a pas signé par hasard.

Ces dernières années, le Club de Bruges a réussi à former un nombre considérable de jeunes talents qui évoluent aujourd'hui dans de grands clubs européens. Et cette tendance devrait s'accentuer dans les années à venir.

Le Club NXT est devenu un véritable vivier de talents, dont de nombreux joueurs de haut niveau ont déjà émergé. L'équipe A actuelle du Club de Bruges comprend aussi plusieurs anciens joueurs du Club NXT, dont Kyriani Sabbe, Roméo Vermant et Joaquin Seys.

Nicky Hayen n'est ni le premier ni le dernier entraîneur à venir du Club NXT

De nombreux entraîneurs talentueux sont également passés par le Club NXT. Nicky Hayen y a été le T1 en 2022 et a depuis rejoint l'équipe première du Club de Bruges.

Il était loin d'être le premier… et il ne sera pas le dernier. Sven Vermant a entraîné l'équipe réserve du Club de Bruges en 2010, et un an plus tard, Philippe Clement y a également acquis de l'expérience. Vermant (le père de Roméo) dirige désormais l'équipe nationale U19, tandis que Clement est passé par Monaco et les Rangers.

Clément, De Mil, Veldman, … : de nombreux exemples

Les mandats d'entraîneur suivants au Club NXT ont également porté leurs fruits. Rik De Mil est désormais à Charleroi, Maarten Martens, alors entraîneur adjoint, évolue désormais à l'AZ Alkmaar, et Carl Hoefkens, également entraîneur adjoint, évolue désormais au NAC Breda.

En 2023, Hayk Milkon était l'entraîneur du Club NXT. Il est ensuite devenu l'assistant de Nicky Hayen, puis en 2025, il a rejoint Dender pour une carrière de T1. Un an après son passage au Club NXT, Robin Veldman évolue désormais à Heerenveen.

Bonne nouvelle pour Tim Wolf, qui a brièvement eu l'opportunité de diriger le Club NXT en début de saison ? Cela reste à voir. Il a également été entraîneur des jeunes et entraîneur adjoint au PSV Eindhoven, mais son contrat avec les Blauw & Zwart a pris fin après seulement trois mois