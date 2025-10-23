🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

Daniel Van Buyten a été confronté au célèbre jeu des dilemmes. L'ancien Diable Rouge a dû choisir entre des joueurs des Diables Rouges de la Coupe du monde 2014 face à l'Argentine et ceux de l'effectif actuel.

"Jan Vertonghen ou Maxim De Cuyper ? On n’a pas encore vu suffisamment De Cuyper, mais je pense qu’il a un très bel avenir. C’est un gamin qui a d’énormes qualités. Je miserais sur lui pour l’avenir, parce que je pense qu’il peut nous apporter encore beaucoup de belles choses", choisit-il dans un premier temps au micro de RTL Sports.

Entre Vincent Kompany et Arthur Theate, son choix a été vite fait. Il a choisi son ancien coéquipier, sans en dire plus. Entre lui-même et Zeno Debast, il s’est choisi. "Tout simplement les qualités par rapport à tout. Par rapport à ce que je peux apporter dans un groupe, ce que je peux apporter par l’expérience, ce que je peux apporter sur les phases arrêtées. C’est un tout. On voit souvent le jeu sur le terrain, mais il y a aussi un jeu qui est à l’extérieur, un accompagnement, une longévité. Parce que j’ai confiance en moi."

Toby Alderweireld ou Timothy Castagne ? "Allez, Castagne", répond-il sans se justifier. Il a ensuite préféré Axel Witsel à Youri Tielemans. Marouane Fellaini a lui perdu face à Amadou Onana.

Un choix visiblement plus compliqué

Entre Eden Hazard et Leandro Trossard, il a utilisé la carte joker avant de finalement faire un choix. "Ça dépend contre qui tu joues. Parce qu’avec Trossard, il va t’apporter sur certains matchs plus que ce qu’Eden pourrait peut-être t’apporter. Sur d’autres matchs, Eden va t’apporter plus. Ça dépend un peu, mais si Eden est fit à 100 %, Eden."

Jérémy Doku a ensuite été préféré à Kevin Mirallas par l’ancien Diable Rouge, en précisant toutefois : "Même si Mirallas, c’est mon copain. Mais j’ai vu pour la première fois Doku quand il avait 14-15 ans, j’ai appelé le Bayern. J’ai dit : 'Vous ne devez pas hésiter, faut foncer tout de suite.' Parce que je trouve que c’est un joueur qui est tellement explosif et qui peut tellement faire la différence. Pourquoi ils ne m’ont pas suivi ? Ça, il faut l’expliquer au directeur qui était là-bas et qui a eu des difficultés après." Et pour conclure, sans surprise, il a opté pour Romelu Lukaku face à Divock Origi.