🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

Alexis Flips, cela fait certainement un petit temps que vous n'avez plus entendu son nom. Son dernier match remonte au 18 mai dernier avec le Sporting de Charleroi. Si l'on vous parle de lui, c'est parce que compagne a récemment fait un petit buzz sur les réseaux sociaux le concernant.

Dans une vidéo qui comptabilise actuellement un peu plus de 150 000 vues, Zéllie Boudersa, la femme du joueur, montre le footballeur accompagné de ses deux enfants dans un salon... quelque peu modifié.

En effet, le joueur d'Anderlecht a eu la bonne idée de le transformer en terrain de football. Deux petites cages ont été carrément déposées dans le salon.

"Qui a un mec aussi fou que le mien ?", a écrit Zéllie Boudersa en ligne de description. Elle a d'ailleurs répondu à un commentaire concernant sa situation à Anderlecht : "Oui, il est toujours chez les Mauves mdr, il est juste blessé et mis de côté."

Le milieu offensif, qui avait signé à Anderlecht en août 2023, est encore sous contrat pour un petit temps. Celui-ci prendra officiellement fin le 30 juin 2028, mais il ne devrait très certainement pas aller au bout.





Le couple a malgré tout fait un petit match avec leurs enfants. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un endroit particulier pour jouer au football.