📷 Un dernier hommage à Roger Lukaku, enterré ce jeudi à Kinshasa

Décédé le 28 septembre dernier à l'âge de 58 ans, Roger Lukaku a été enterré jeudi au cimetière de N'Sele, dans l'est de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.

Le père de Romelu et Jordan Lukaku, passé par Boom, Seraing, le Germinal Ekeren, Malines et Ostende durant sa carrière de joueur, est décédé le 28 septembre dernier.

Atteint d'une maladie, il s'est éteint à l'hôpital Monkole de Kinshasa. Ce jeudi, un dernier hommage lui a été rendu à l’Espace Ave Maria, toujours à Kinshasa.

Un dernier hommage à Kinshasa pour Roger Lukaku

Romelu et Jordan Lukaku espéraient initialement que son enterrement se déroule en Belgique. Il n’a cependant pas été possible de rapatrier le corps jusqu’à Bruxelles.

"Comme vous le savez peut-être, nous avions prévu d’organiser les funérailles ce vendredi. Cependant, en raison de certaines décisions prises à Kinshasa, celles-ci n’auront pas lieu en Belgique. Certaines personnes ont voulu saboter cela. Nous comprenons pourquoi notre père nous tenait éloignés de plusieurs membres de la famille", avaient-ils déclaré dans un communiqué commun.

Ils n’étaient donc pas présents lors de ses funérailles. Pendant la cérémonie, plusieurs anciens coéquipiers de Roger Lukaku lui ont rendu hommage au micro de l’agence de presse congolaise ACP.

#RDC : "Roger Lukaku a été un chançard dans sa carrière. Recruté par Africa Sport d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors d'un passage du Daring Club Motema Pembe de #Kinshasa, capitale de la République démocratique Congo (RDC), le club où il évoluait, en remplacement du Nigérian… pic.twitter.com/EPOoF08ppy — acp.cd (@acprdcongo) October 23, 2025