Hors du top 10 cette saison, les rivaux se rapprochent : la Belgique en danger au coefficient UEFA

Deux défaites et un partage : loin d'être une semaine de rêve pour la Belgique au coefficient UEFA. Garder l'écart avec le Portugal et les Pays-Bas est crucial.

Cette saison, le coefficient UEFA est terriblement important pour la Belgique, peut-être encore plus que les autres saisons. En effet, au terme de cet exercice 2025-2026, nos représentants ne perdront que les 6.600 points acquis lors de la saison 2021-2022, tandis que nos concurrents perdront jusqu’à 19.200 points dans le cas des Pays-Bas.

La Belgique est donc en bonne position pour occuper la sixième place du coefficient UEFA à compter du début de la saison 2026-2027. Elle pourrait offrir, la saison suivante, deux places directement qualificatives pour la Ligue des champions à la Belgique.

La marge d'erreur se réduit pour la Belgique

Il faut, pour cela, ne pas se faire "rattraper" par le Portugal et les Pays-Bas, qui sont actuellement en avance sur la Belgique si l’on regarde le coefficient UEFA de cette saison, et non celui de la saison prochaine. Les Belges doivent donc réaliser la campagne idéale, mais ce n’est pas vraiment le cas pour le moment.

Avec deux équipes déjà éliminées (Charleroi et Anderlecht) et deux équipes en Ligue des champions (Bruges et l’Union), les possibilités de prendre des points sont rares, et la Belgique n’a su engranger qu’un partage cette semaine, grâce au Racing Genk en Ligue Europa.

Si l’on regarde le classement de cette saison 2025-2026 uniquement, la Belgique vient de sortir du top 10 au profit des Pays-Bas. L’écart avec les concurrents se réduit et la Belgique, avec trois représentants encore en lice, contre quatre pour le Portugal et six pour les Pays-Bas, va devoir engranger plus de points dans les semaines à venir pour rester sixième.

