Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

Le Standard se déplacera à La Gantoise demain. Vincent Euvrard compte sur un Rafiki Saïd des grands soirs.

Contre l'Antwerp, Rafiki Saïd a fait sauter le verrou après à peine 16 secondes. Il avait déjà ouvert le score contre le Club de Bruges, faisant vivre un calvaire à Joaquin Seys. "Oui, il est un facteur X pour nous, même s'il en faut plusieurs pour décider d'un match. Mais il amène un plus, c'est certain", nous explique Vincent Euvrard en conférence de presse.

"Rafiki marque dans deux des trois derniers matchs, il doit aller chercher plus de consistance, au fur et à mesure de la saison, répondre présent à Sclessin comme en déplacement. C'est un joueur très spécial, mais on ne peut pas dépendre que de lui", poursuit l'entraîneur des Rouches. "Quand on regarde sa carrière, on voit qu'il a déjà su faire preuve de cette constance. Ici, il a longtemps attendu jusqu'à son premier but, maintenant on espère qu'il va enchaîner".

Définitivement lancé ?

Comme tout le monde, Saïd a dû s'adapter à la philosophie d'Euvrard en cours de saison : "Quand je suis arrivé, le Standard était l'équipe qui concédait le plus d'occasions en Belgique, le travail principal était sur le plan collectif. Cela commence à payer avec ces clean sheets contre Westerlo et contre l'Antwerp à onze contre dix", explique le T1 du Standard.

"On aligne pas mal de profils offensifs, tout le monde doit donc ajouter sa pierre à l'édifice dans son travail défensif. C'est comme ça que jouent les grandes équipes comme le PSG et Arsenal. C'est l'évolution du football moderne, j'aime voir tout le monde être capable de contribuer aux reconversions défensives, tout en amenant de la variété", poursuit-il.





Saïd est sur la bonne voie : "Il est important de conscientiser toute l'équipe, pas uniquement lui. Quand on donne quelque chose à l'équipe, on reçoit toujours quelque chose en retour. Rafiki est désireux d'apprendre, il reste après les entraînements pour continuer à travailler certaines actions. Il est très utile dans sa capacité à mettre la pression, récupérer et se projeter, comme contre l'Antwerp sur la phase du penalty potentiel ou sur celui provoqué contre Malines".