Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

Photo: © photonews

Le Standard se déplacera à La Gantoise demain. Vincent Euvrard compte sur un Rafiki Saïd des grands soirs.

Contre l'Antwerp, Rafiki Saïd a fait sauter le verrou après à peine 16 secondes. Il avait déjà ouvert le score contre le Club de Bruges, faisant vivre un calvaire à Joaquin Seys. "Oui, il est un facteur X pour nous, même s'il en faut plusieurs pour décider d'un match. Mais il amène un plus, c'est certain", nous explique Vincent Euvrard en conférence de presse.

"Rafiki marque dans deux des trois derniers matchs, il doit aller chercher plus de consistance, au fur et à mesure de la saison, répondre présent à Sclessin comme en déplacement. C'est un joueur très spécial, mais on ne peut pas dépendre que de lui", poursuit l'entraîneur des Rouches. "Quand on regarde sa carrière, on voit qu'il a déjà su faire preuve de cette constance. Ici, il a longtemps attendu jusqu'à son premier but, maintenant on espère qu'il va enchaîner".

Définitivement lancé ?

Comme tout le monde, Saïd a dû s'adapter à la philosophie d'Euvrard en cours de saison : "Quand je suis arrivé, le Standard était l'équipe qui concédait le plus d'occasions en Belgique, le travail principal était sur le plan collectif. Cela commence à payer avec ces clean sheets contre Westerlo et contre l'Antwerp à onze contre dix", explique le T1 du Standard.

"On aligne pas mal de profils offensifs, tout le monde doit donc ajouter sa pierre à l'édifice dans son travail défensif. C'est comme ça que jouent les grandes équipes comme le PSG et Arsenal. C'est l'évolution du football moderne, j'aime voir tout le monde être capable de contribuer aux reconversions défensives, tout en amenant de la variété", poursuit-il.

Saïd est sur la bonne voie : "Il est important de conscientiser toute l'équipe, pas uniquement lui. Quand on donne quelque chose à l'équipe, on reçoit toujours quelque chose en retour. Rafiki est désireux d'apprendre, il reste après les entraînements pour continuer à travailler certaines actions. Il est très utile dans sa capacité à mettre la pression, récupérer et se projeter, comme contre l'Antwerp sur la phase du penalty potentiel ou sur celui provoqué contre Malines".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis La Gantoise - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (25/10).

La Gantoise
Standard
Rafiki Said

"Personne n'aime venir ici" : avant d'affronter le Standard en Coupe, Beveren est en pleine bourre

12:20
Officiel : l'Union renforce le staff de David Hubert...en allant se servir au Club de Bruges

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Bandé - Verschaeren

13:00
"Pour mon bien-être, c'était mieux" : l'ancien directeur sportif de La Gantoise règle ses comptes

09:30
Officiel : un club de Pro League reprend le transfert sortant le plus cher de son histoire...après un test

13:00
Ce n'est pas fréquent : le détail marquant dans le nouveau contrat de Vincent Kompany au Bayern

13:30
Première frustration de David Hubert : voilà ce que l'Union doit absolument corriger en Ligue des Champions

12:40
Foket, Rits, Flips et Ashimeru : pourquoi ils ne porteront pas plainte contre Anderlecht

12:00
Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

11:15
Il est grand temps ! Anderlecht s'apprête à frapper un grand coup pour Nathan De Cat

11:30
Faire mieux que le Qatar : l'Arabie Saoudite frappe fort dans la préparation de sa Coupe du monde 2034

11:00
Un geste qui vaut cher : sanction de neuf matchs réduite, mais encore lourde pour ce joueur des Francs Borains

10:30
Le grand retour de Felice Mazzu en Jupiler Pro League se rapproche

10:00
Cible d'Ivan Leko et La Gantoise, il pourrait directement filer... en Premier League

08:30
Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs" Interview

17:40
"Nous boycottons ce déplacement" : message fort des supporters du Racing Genk

09:00
Pour réunir un duo mythique : Sofiane Boufal pourrait quitter l'Union dès le mois de janvier

08:00
Hors du top 10 cette saison, les rivaux se rapprochent : la Belgique en danger au coefficient UEFA

07:40
Le calvaire n'est pas encore terminé : voici la seule issue possible pour Verschaeren... et à prix dérisoire

07:00
📷 Un dernier hommage à Roger Lukaku, enterré ce jeudi à Kinshasa

07:20
Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

20:30
"Le signe d'un excès de respect" : Hein Vanhaezebrouck se montre très clair sur l'attitude du Club de Bruges

06:30
Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

23:00
🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

22:40
🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

22:20
Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ? Analyse

22:00
"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

21:40
"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

21:20
Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

23/10
"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

21:05
🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

20:00
Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

20:49
"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

15:00
OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

19:40
"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

19:20
Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

19:00

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 20:45 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/10 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
