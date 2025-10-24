"Personne n'aime venir ici" : avant d'affronter le Standard en Coupe, Beveren est en pleine bourre

Avec 28 points sur 30, le SK Beveren a signé un début de saison presque parfait en Challenger Pro League. Les pensionnaires du Freethiel peuvent déjà rêver d'un retour en Jupiler Pro League... et espérer créer la surprise face au Standard en Coupe de Belgique.

Sur la pelouse du Beerschot vendredi dernier, le SK Beveren a connu son premier partage de la saison (1-1) après des débuts exceptionnels et neuf victoires en autant de rencontres. Les pensionnaires du Freethiel comptent trois points d'avance sur Courtrai et déjà neuf points sur le Beerschot, troisième.

Avec deux montants directs, la Jupiler Pro League semble déjà se rapprocher pour le Matricule 4068. "Notre début de saison est sans précédent et nous pouvons en être très fiers. C'est un bon signe que les joueurs soient déçus après la première perte de points", a déclaré le directeur général du SK Beveren, Bart Foubert, à TV Oost.

"C'est le signe qu'il y avait plus à prendre que ce partage et que la volonté de l'équipe est de remporter chaque match. C'est une belle série, alors ne qualifions pas ce résultat de déception avec un 28/30 comme bilan total", a-t-il poursuivi.

Beveren, un vrai match piège pour le Standard

Le SK Beveren jouera ses deux prochaines rencontres de Challenger Pro League à domicile, contre le Patro Eisden et le Club NXT. Entre-temps, c'est le Standard qui se déplacera au Freethiel dans le cadre des 1/16es de finale de la Croky Cup. Le match piège par excellence pour les Rouches.

"Personne n'aime venir jouer au Freethiel à cause de l'ambiance qu'il y a ici. Cela a aussi des conséquences positives pour nous, sur le plan sportif", a assuré Bart Foubert, avant de conclure sur un ton mesuré. "On est contents de notre situation, mais on ne peut pas se permettre d'affirmer quoi que ce soit sur nos ambitions. On est dans un championnat difficile. Vous ne m'entendrez pas parler de D1A. Honnêtement, c'est beaucoup trop tôt pour en parler", a-t-il conclu.