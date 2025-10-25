Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

Le Standard se déplacera à La Gantoise, ce samedi soir, dans le cadre de la douzième journée de Pro League. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Récompensé, en quatre jours, des progrès réalisés au cours des dernières semaines, le Standard doit surfer sur la vague et enchaîner un deuxième succès consécutif sur le terrain de La Gantoise, ce samedi soir. Une victoire permettrait aux Rouches de se rapprocher sensiblement de la sixième place occupée par Zulte Waregem, qui compte trois longueurs d’avance, tout comme Gand, actuellement à égalité avec l’Essevee.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard aura l’occasion, pour la première fois depuis son arrivée sur le banc du Standard – ou presque –, de reconduire sa défense. Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Josué Homawoo et Tobias Mohr sont disponibles et pressentis pour être alignés d’entrée, malgré le retour de suspension d’Ibrahim Karamoko, qui devrait prendre place sur le banc.

Vincent Euvrard doit-il sortir Hakim Sahabo du 11 de base ?

Au milieu de terrain, l’incertitude concerne Casper Nielsen. Laissé au repos contre l’Antwerp, il est physiquement prêt à jouer au moins une partie de la rencontre. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, dit l’adage, et c’est avec Hakim Sahabo que les Rouches se sont imposés face au Great Old. Le Rwandais n’a toutefois pas livré une très bonne performance, c’est pourquoi nous pressentons Casper Nielsen pour accompagner Marco Ilaimaharitra.

Sur le côté gauche, Rafiki Saïd, buteur après 16 secondes face à l’Antwerp, avait quitté le jeu à la suite d’une semelle de Zeno Van den Bosch. Il s’est entraîné à 100 % ce jeudi et, sauf rechute de dernière minute, il sera en mesure de tenir sa place.





À droite, Adnane Abid est finalement suspendu. De l'incertitude existe concernant son remplaçant, mais Mohammed El Hankouri pourrait être désigné. Un replacement du polyvalent Nayel Mehssatou est l'autre possibilité. En pointe, le duo Thomas Henry - Dennis Ayensa est attendu.

La composition probable du Standard à Gand : Epolo - Fossey, Hautekiet, Homawoo, Mohr - Ilaimaharitra, Nielsen - El Hankouri/Mehssatou, Saïd - Ayensa, Henry.

Banc : Pirard, Godfroid, Lawrence, Karamoko, Assengue, Sahabo, Kuavita, Mehssatou/El Hankouri, Nkada.