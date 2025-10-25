Marlon Fossey très cash après la débâcle du Standard : "Si on n'y arrive pas, la saison sera longue"

Le Standard a été lourdement défait sur la pelouse de La Gantoise, ce samedi soir. Le capitaine des Rouches, Marlon Fossey, n'est pas passé par quatre chemins au micro de DAZN.

Comme chaque saison ou presque, le Standard a été giflé sur le terrain de La Gantoise ce samedi soir. Les Rouches ont concédé quatre buts, dont deux dans les vingt premières minutes, et n’ont que rarement été en mesure d’apporter le danger devant la cage de Davy Roef. Au micro de DAZN, le capitaine Marlon Fossey s’est montré particulièrement cash après la rencontre.

"Cela n’a rien à voir avec le stade ou le terrain. Mis à part les joueurs qui sont montés en seconde mi-temps, nous n’étions pas assez bons aujourd’hui, et moi non plus. On n’a pas encore réussi à gagner deux matchs de suite, et si on n’y arrive pas, ce sera une longue saison. Mais j’ai confiance en mes gars, je sais qu’on peut se relever de cette contre-performance. On doit apprendre rapidement de cette défaite, car nous avons déjà un match mardi."

Tout le monde est à blâmer au Standard

"Concéder des buts sur des corners qu’on a beaucoup analysés avant le match, c’est très frustrant. On doit se regarder dans un miroir et se reprendre rapidement. Si nous avons la tête basse mardi, ce sera le même scénario. Beveren est une équipe pleine de confiance, et on devra en avoir pour la battre. On ne pourra certainement pas commencer le match de la même manière."

Interrogé sur les errements défensifs du Standard, Marlon Fossey n’a pas tourné autour du pot. Il n’y en avait pas un pour rattraper l’autre, comme le dit l’adage, et tout le monde peut se sentir responsable de cette lourde défaite à la Planet Group Arena.





"Nous leur avons donné des buts faciles. Pour avoir du succès, il faut d’abord bien défendre, et on ne l’a pas fait. On a eu une seconde mi-temps positive en étant menés de trois buts, mais ce n'était clairement pas assez", a conclu le défenseur américain.