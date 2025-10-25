"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

Photo: © photonews

Ce samedi, le Standard de Liège se déplacera à La Gantoise pour y affronter les Buffalos. Les hommes de Vincent Euvrard retrouveront l'ancien coach du matricule 16, Ivan Leko. Un match évidemment particulier pour le Croate.

Le Standard a toujours une place particulière dans son cœur : "J’admire énormément le Standard comme club. J’aime y venir et une partie de mon cœur sera toujours au Standard."

"Samedi, ce sera une toute autre histoire, mais je suis un fan du Standard. C’est un club formidable. C’est quelque chose de grand", poursuit-il au micro de DAZN.

Ce sera spécial pour lui d’accueillir l’équipe qu’il a entraînée : "Les accueillir, c’est spécial, c’est toujours un sentiment fort. Ce sera agréable de revoir de nombreux joueurs que j’ai coachés la saison dernière ou il y a deux ans. Le staff technique, le staff médical, le sentiment avec les supporters..."

L’amour que les fans du Standard m’ont donné, je ne l’oublierai jamais

"L’amour que les fans du Standard m’ont donné, je ne l’oublierai jamais. En ce moment, je suis bleu et blanc et concentré pour tout donner ici à tout moment." La Gantoise est actuellement septième de Pro League. Avec 17 points, les Buffalos sont à 3 points des Rouches, 11e. La rencontre du jour aura donc toute son importance.

Ivan Leko espère en tout cas que les choses évolueront positivement : "Peu importe combien de temps cela prendra, je veux refaire grandir ce beau club et ces belles personnes." Des mots forts pour celui qui se dit ambitieux avec La Gantoise.

Suis La Gantoise - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 18:15 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
