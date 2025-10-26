🎥 Cristiano Ronaldo y est presque : le Portugais fonce vers un record légendaire et historique !

Malgré son âge, CR7 continue à marquer. Actif en Arabie Saoudite, la superstar portugaise a marqué son sixième but de la saison en Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo ne s'arrête pas de marquer. Hier contre Al-Hazem, il a planté le 0-2 de son équipe, ce qui lui a permis d'atteindre le cap des 950 but de sa carrière. Un impressionnant record qu'il souhaite prolonger.

Du haut de ses 40 ans, l'attaquant d'Al-Nassr a encore un gros objectif en tête : devenir le premier joueur de l'histoire du football à marquer 1000 buts en matches officiels. Son envie de marquer ne semble pas encore s'être éteinte, malgré son âge et sa longue carrière au plus haut niveau.

Ronaldo n'a pas ouvert le compteur de la soirée. João Félix ouvrait le score d'une magnifique tête dans le coin opposé, après quoi le remplaçant brésilien Wesley a fait la passe décisive pour Ronaldo sur le 0-2 à la 87e minute, fixant le score final.

Al-Nassr reste leader de la Saudi Pro League avec six victoires en autant de matchs. Le poursuivant le plus proche, Al-Taawoun, est à trois points.

Le record est en vue pour Ronaldo

Actuellement, CR7 n'est pourtant pas meilleur buteur de la saison. João Félix est en tête du classement des buteurs avec neuf réalisations, suivi de Joshua King avec sept buts. Ronaldo compte actuellement six buts, mais son rythme de but constant le maintient proche des leaders.

Malgré le fait qu'Al-Hazem soit une équipe de bas de tableau, le rythme de Ronaldo reste impressionnant et chaque but le rapproche un peu plus de son rêve ultime de 1000 buts en match officiel.