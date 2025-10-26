🎥 Mika Godts a été incontournable : le Belge grand artisan de la résurrection de son équipe

En ces temps compliqués, cette victoire devrait faire grand bien à l'Ajax en difficulté, qui pourrait tenir son match référence.

L'Ajax évite une nouvelle chute et se sort de la crise en 7 minutes de folie. Voilà de quoi donner un peu de répit au club d'Amsterdam. Après une première mi-temps dramatique en déplacement à Twente, les Amstellodamois semblaient pourtant se diriger vers une nouvelle défaite.

Mais finalement, ils ont complètement renversé la situation grâce à Weghorst, Gloukh et Godts. Voilà de quoi également offrir un peu de répit au coach, John Heitinga.

Si à la mi-temps du match Twente-Ajax, la situation était encore critique, une heure plus tard, on ne voyait que des visages souriants chez les joueurs. Mika Godts a joué un rôle clé dans cette remontée. Le Belge a d'abord été à la base de la passe décisive de Taylor pour Weghorst, qui égalisait.

Bouée de sauvetage

À peine deux minutes plus tard, Godts a lui-même offert l'assist pour le 1-2 de Gloukh, qui a conclu avec une magnifique volée. Enfin, le Belge très inspiré a pu inscrire son nom au tableau d'affichage. Godts a été le point d'arrivée d'une contre-attaque fulgurante et a inscrit le 1-3 à peine sept minutes plus tard.

Twente revenait dans le coup en transformant le 2-3 sur penalty, la fin du match était palpitante mais l'Ajax tenait bon pour conserver son avance et empocher les trois points, ainsi que sa première victoire à l'extérieur de la saison.

L'Ajax, en perte de vitesse ces dernières semaines, avait été battu par Marseille, AZ et Chelsea. Sa dernière victoire remontait à un mois, et les Amstellodamois n'avaient donc pas beaucoup de confiance dans leurs rangs. Ils pourraient désormais tenir leur match référence.

Een vlijmscherpe counter met Belgisch eindstation! 🎯🇧🇪 pic.twitter.com/lak1Tk8ab9 — Play Sports (@playsports) October 26, 2025