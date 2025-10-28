Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"

Chafik Ouassal
Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"
Les Rouches se frottent au solide leader de Challenger Pro League ce soir en coupe, un gros test pour les deux formations, et un challenge pour des Waaslandiens dans la forme de leur vie.

Beveren affronte le Standard en Coupe de Belgique. Les Jaune et Bleu sont toujours invaincus cette saison en Challenger Pro League et ont déjà récolté 31 points sur 33 possible. Un bilan qui force le respect et fait d'eux un adversaire redoutable.

Les Waaslandiens ont toutes leurs chances contre un Standard, qui peine à être constant dans ses performances, mais qui cherchera à prendre un peu plus de confiance en se qualifiant.

Marink Reedijk estime que ce sera un beau match contre un adversaire difficile, mais souligne toutefois le rôle d'outsider de son équipe : "La pression est sur eux. Ils doivent gagner, alors que nous, nous pouvons gagner. Nous ferons tout notre possible pour leur donner du fil à retordre", a déclaré l'entraîneur dans Het Nieuwsblad.

Beveren, qui a obtenu un incroyable score de 31 sur 33 jusqu'à présent, veut se mesurer à un grand : "Même si nous ne devons pas tirer de conclusions, quel que soit le résultat, c'est un match à part pour nous. Ce sera également intéressant de voir où nous en sommes face à un tel adversaire."

Selon le Néerlandais, son groupe est déjà très motivé. Beveren ne va donc pas se contenter de défendre contre le Standard. L'objectif est de pratiquer un football dominant : "Nous n'allons pas camper dans notre propre surface et nous contenter de défendre. Nous voulons jouer à notre manière. Cela correspond bien à ce club et à ce groupe de joueurs. Nous n'allons pas tout bouleverser maintenant."

Suis SK Beveren - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

