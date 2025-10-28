Des surprises à prévoir en Croky Cup ? La composition probable du Standard à Beveren

Ce mardi soir, le Standard se déplacera au SK Beveren dans le cadre des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Match piège en vue pour le Standard, qui se déplacera au SK Beveren ce mardi soir dans le cadre des 1/16es de finale de la Croky Cup. Une rencontre lors de laquelle Vincent Euvrard n’aura pas le loisir de faire tourner son effectif, tant son équipe est loin d’être la grande favorite de la partie.

C’est donc une composition classique à laquelle il faut s’attendre de la part de l’entraîneur des Rouches. Devant Matthieu Epolo, qui devrait garder sa place en Coupe de Belgique, Marlon Fossey sera titulaire sur le côté droit, et Tobias Mohr à gauche. En défense centrale, Josué Homawoo et Ibe Hautekiet pourraient être reconduits, mais Ibrahim Karamoko pourrait également profiter de la déroute à Gand pour faire son retour dans le onze.

Des surprises à prévoir dans la composition du Standard ?

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra est blessé, ce qui réduit le champ des possibilités. De retour de blessure, Casper Nielsen sera aligné, et Hakim Sahabo devrait être celui qui l’accompagnera. Du temps de jeu n’est toutefois pas à exclure pour Nayel Mehssatou et Mohammed En Hankouri.

Sur l’aile droite, Adnane Abid fera son retour dans le onze de base après sa suspension du week-end. Sur le flanc gauche, il y a peu de raisons de ne pas reconduire Rafiki Saïd. En attaque, Timothé Nkada pourrait profiter de la Coupe de Belgique pour se mettre en évidence, mais le duo Henry–Ayensa reste probable.

La composition probable du Standard à Beveren : Epolo - Fossey, Hautekiet, Homawoo (Karamoko), Mohr - Nielsen, Sahabo - Abid, Saïd - Henry, Ayensa (Nkada).