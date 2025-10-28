Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

Besnik Hasi est à un tournant de son deuxième passage à Anderlecht. Avec seulement 37 points sur 87 en 29 matchs - soit un médiocre 42,2% - son retour en Mauve est loin d'être convaincant.

Ces chiffres montrent que sous sa direction, le Sporting n'a trouvé que trop peu de stabilité et de résultats pour justifier de grandes ambitions. Sur le plan sportif, l'effet qu'Anderlecht espérait obtenir de son entraîneur a été minime.

L'ambition des Play-offs s'est révélée être une rhétorique vide, la finale de coupe perdue contre le Club de Bruges et l'objectif européen étaient bien plus importants et ont tourné au fiasco. La confiance en son approche s'effrite lentement parmi les supporters ainsi qu'au sein du conseil d'administration.

Convaincre ou abdiquer

Cette fragilité sera mise à l'épreuve cette semaine. Hasi est conscient que sa marge d'erreur est réduite. Et ce, dès ce soir contre Ninove. Aussi peu sexy l'affiche soit-elle pour Anderlecht, il faut performer.

Mais plus importantes encore sont les prochaines confrontations : à domicile contre Malines (qui vient de chasser le Sporting du podium), puis contre le Club de Bruges. Ces matchs pourraient être décisifs pour le mandat de Hasi sous la nouvelle direction de Michael Verschueren et Kenneth Bornauw. Deux victoires offriraient un répit, échouer pourrait marquer le début de la crise pour la nouvelle direction.





Si Hasi réussit ces deux missions - gagner de manière crédible contre Ninove et obtenir de bonnes performances lors des deux matchs suivants - il peut renverser la situation. Sinon, les cartes seront sur la table, avec un possible C4. Les deux prochaines semaines pourraient bien décider de son sort.