"J'étais dans le stade à Rocourt samedi, j'ai compris" : Rik De Mil se méfie du RFC Liège

Rik De Mil a pris la parole en conférence de presse ce lundi, avant le choc entre le RFC Liège et le Sporting de Charleroi en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique, prévu ce mardi soir. L'entraîneur des Zèbres reste prudent.

La saison dernière, les Carolos avaient été éliminés au même stade de la compétition face à une équipe de D1B, le Patro Eisden (4-1). "Oui, ça m’a vraiment fait du mal, la manière dont on avait joué la saison passée en Coupe," se souvient le coach. "Quand tu commences un tournoi comme celui-là, c’est pour le gagner. Autrement, tu ne le commences pas. Bien sûr, tu peux perdre, c’est la magie de la Coupe de Belgique. Mais c’est surtout la manière dont on a perdu qui m’a fait mal."

Ce mardi soir, ce sera un match piégeux pour les Carolos. Rik De Mil en est conscient : "On aura une nouvelle occasion. J’étais d’ailleurs dans le stade à Rocourt samedi pour voir Liège contre le RWDM, parce que je voulais sentir les circonstances. Et j’étais content d’y être. On doit comprendre que les circonstances avec le synthétique, les supporters, ça va être un stade plein... Il faut être préparé à 100 % mentalement pour commencer ce match. C’est une nouvelle chance d’oublier ce match de Coupe de l’année passée."

Le terrain synthétique est évidemment un facteur important : "Avec le match face au Patro, le pire match que j’ai aussi vécu avec Charleroi, c’était à La Louvière, sur synthétique. Tu vois bien que jouer là-bas, ce n’est jamais un cadeau. Le terrain, l’ambiance, les supporters… et les joueurs qui veulent vraiment gagner. Demain, ce sera pareil. Pour eux, c’est le match de l’année. J’espère qu’on a tiré des leçons, parce que c’est complètement différent du championnat."

Le RFC Liège meilleur qu’en période de pré-saison ?

En période de pré-saison, Charleroi avait déjà affronté le RFC Liège en match amical. Les Zèbres s’étaient imposés sur le score de 2-1. Anthony Descotte et Nathan Okumu avaient été les buteurs côté carolo, tandis que Jordan Bustin avait marqué pour les Sang et Marine. Rik De Mil le sait, l'équipe du RFC Liège a changé depuis : "Oui, quand même. Ce n’est plus la même équipe, surtout offensivement. Ils ont pris plusieurs bons joueurs."





"L'attaquant n'était pas là. Kylian Hazard n’avait pas joué contre nous, et les deux milieux offensifs non plus. C’est donc une équipe différente. Les matchs amicaux de préparation, c’est une chose. Mais demain, ce sera un tout autre contexte," conclut l'entraîneur carolo.