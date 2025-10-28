Kevin De Bruyne finalement opéré à Bruxelles : tous les détails de sa longue revalidation

Kevin De Bruyne finalement opéré à Bruxelles : tous les détails de sa longue revalidation
Photo: © photonews

Kevin De Bruyne va bien devoir se faire opérer suite à sa blessure à l'ischio-jambier. Une intervention qui aura lieu dès demain.

À force de passer à l'infirmerie, Kevin De Bruyne connaît son corps mieux que quiconque. Avant même que son penalty ne fasse trembler les filets, il a senti que quelque chose n'allait pas. Ses larmes au moment de sa sortie du terrain ne laissaient pas la place au doute quant à la gravité de la blessure.

Il a un temps été question de ne pas devoir passer par la case opération. Mais KDB a déjà souffert de l'ischio-jambier droit. Et comme à l'époque avec Manchester City, il va bel et bien devoir passer sur le billard.

Un verdict presque inévitable

Het Nieuwsblad rapporte ainsi que l'opération aura lieu demain, à Bruxelles. Elle sera suivie par une longue période de rééducation, estimée entre trois et cinq mois, comme il y a deux ans.

Le Limbourgeois pourrait donc ne revenir que pour le printemps. S'il était déjà clair que les Diables devraient se passer de leur maître à jouer, c'est bien le pire scénario qui se profile pour De Bruyne.

Le joueur du Napoli avait jusqu'ici débuté chaque match depuis l'arrivée de Rudi Garcia en sélection. Mais lui trouver une alternative reste vital : c'est déjà la onzième blessure de KDB depuis 2020.

