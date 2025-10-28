Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

Le RFC Liège accueille Charleroi ce soir. Kylian Hazard préface la rencontre, il estime que les Sang et Marine ont une carte à jouer.

Charleroi peut s'attendre à une belle ambiance à Rocourt ce soir. Le RFC Liège a hâte d'en découdre. Le genre de rencontres que Kylian Hazard attend de rejouer depuis qu'il n'évolue plus en première division. Mais Hazard oblige, il prend tout cela avec beaucoup de décontraction.

"Pour moi, cela va être un match comme un autre. On joue contre Charleroi, ce n'est pas non plus comme si on jouait le Real Madrid. C'est une équipe belge, qui ne joue pas le top de la première division", explique-t-il sur RTL.

Le RFC Liège doit se faire respecter

L'idée n'est pas de manquer de respect aux Zèbres mais de faire comprendre que le RFC Liège (qui reste sur quatre victoires d'affilée en D1B) a une carte à jouer : "Ce n'était pas non plus comme si c'était un gros match pour nous. Ça va être un petit derby wallon, on a les qualités pour faire quelque chose contre eux".

"Chaque fois qu'on joue contre une équipe qui est au-dessus de nous, au plus on fait un bon match, au plus on est regardés. Chacun va devoir prendre sa chance, mais il ne faut pas non plus penser à soi. Pour le moment, on joue bien en équipe, j'espère qu'on en sera récompensés à la fin", poursuit-il.





Thorgan Hazard est déjà venu encourager son frère à Rocourt, Eden en fera-t-il de même ? "Eden, c'est plus compliqué, il a une autre vie, il vit à l'étranger. Mais un jour, qui sait... s'il est en Belgique et qu'il y a un match à Rocourt, pourquoi pas ?", rigole Kylian.