Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

Chafik Ouassal
| Commentaire
Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

Le Sporting lance sa campagne de coupe ce soir à domicile face à une formation de niveau amateur qui n'aura rien à perdre et jouera le coup à fond.

L'affiche semble déséquilibrée sur papier entre Anderlecht et Ninive, qui évolue en D1VV. Malgré tout, on assiste déjà à un premier record avant le coup d'envoi. En effet, le Sporting a annoncé via les réseaux sociaux que le Lotto Park sera "sold out" pour ce match.

Le club de JPL a indiqué qu'il n'y avait jamais eu autant d'affluence pour un match de coupe entre une équipe de la Jupiler Pro League et une équipe amateur : "Une affluence sans précédent pour un match de coupe contre un club amateur dans l'histoire du football belge", peut-on lire sur X.

Les billets se sont vendus comme des petits pains, même s'il faut dire qu'ils étaient moins chers que pour un match de championnat. Officiellement, un peu moins de 1 000 supporters de Ninove seront présents, mais il est possible que bien plus ne se trouvent également dans les autres tribunes.

Au départ, ce seizième de finale de Croky Cup entre Anderlecht et Ninove devait se jouer dans le stade de Ninove, mais celui-ci était trop petit. Les recettes seront donc partagées entre les deux clubs, comme l'explique Het Nieuwsblad.

