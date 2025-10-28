Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Thierry Hazard, père de quatre footballeurs, est depuis des années étroitement impliqué avec Tubize-Braine. Il combine son travail au sein du club avec l'accompagnement de ses enfants, qui sont eux aussi liés au Stade Leburton.

Thierry Hazard à l'oeuvre à Tubize-Braine, un beau clin d'oeil aux carrières de ses fistons, qui ont ont fourbi leurs armes au Stade Leburton : "Lorsque je suis revenu à Tubize-Braine, c'était parce que mes enfants pouvaient y jouer et je voulais offrir cette opportunité à d'autres, avec le respect des bonnes valeurs », raconte-t-il dans La Dernière Heure.

Eden Hazard est président d'honneur du club. Bien qu'il réside à Madrid et ne puisse être physiquement présent lors des matchs, il soutient le club où il a lui-même joué. "Il n'investit pas d'argent mais aide à ouvrir des portes, il le fait de manière respectueuse, par affection".

Thorgan joue actuellement à Anderlecht, tandis que Kylian a été actif au RWDM, avant de signer au RFC Liège. Concernant un éventuel retour d'Eden dans un club belge, Thierry rit : " Des rumeurs folles disaient qu'Eden jouerait à l'Union pour avoir un Hazard dans chaque club bruxellois, mais c'était juste une bêtise. Il a arrêté parce qu'il ne tirait plus de plaisir du jeu".

La dynastie Hazard amenée à perdurer à Tubize ?

Thierry souligne également les défis d'être un nom connu au sein du club : " Parfois, des parents amènent leurs enfants ici en espérant en faire un nouveau Hazard. Ce n'est pas la bonne mentalité. Le football, c'est la passion, pas l'argent".

Concernant l'avenir de ses fils à Tubize-Braine, Thierry demeure prudent : " Ce n'est pas prévu, mais si l'un d'eux souhaite un jour une seconde carrière dans le football, par exemple comme directeur sportif, ce serait bien. Je vois bien Thorgan dans ce rôle quand il aura arrêté de jouer, mais je n'oblige personne".

Le plus jeune, Ethan, a choisi cet été une voie surprenante en participant à Secret Story. " Il a 22 ans et voulait le faire, je lui ai dit de faire attention à son image. Le football est momentanément mis de côté, il cherche son chemin et nous l'aidons".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Ninove en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Ninove
Thorgan Hazard
Eden Hazard

Plus de news

Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

20:20
Croky Cup - LIVE : Suivez Anderlecht - Ninove en direct commenté (20h30) Live

Croky Cup - LIVE : Suivez Anderlecht - Ninove en direct commenté (20h30)

20:00
Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

17:00
1
Croky Cup - LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marines en quête d'un exploit Live

Croky Cup - LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marines en quête d'un exploit

20:14
Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"

Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"

20:04
Le Standard, Anderlecht et Bruges sont prévenus : attention aux mauvaises surprises

Le Standard, Anderlecht et Bruges sont prévenus : attention aux mauvaises surprises

19:40
Un nouveau Felice Mazzu ? "Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé"

Un nouveau Felice Mazzu ? "Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé"

19:20
Anderlecht battu par...ses propres supporters ? "Ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase"

Anderlecht battu par...ses propres supporters ? "Ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase"

11:20
Pas la moindre minute en championnat : un Diable dans le creux dans son nouveau club

Pas la moindre minute en championnat : un Diable dans le creux dans son nouveau club

19:00
David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

17:40
Il faudra cravacher pour y parvenir : la clause spéciale négociée par Thorgan Hazard dans son contrat

Il faudra cravacher pour y parvenir : la clause spéciale négociée par Thorgan Hazard dans son contrat

14:40
L'Union championne du monde officieuse ? Le Club de Bruges a eu sa chance mais n'y est pas parvenu

L'Union championne du monde officieuse ? Le Club de Bruges a eu sa chance mais n'y est pas parvenu

18:40
"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

17:20
"J'ai réagi à chaud" : l'entraîneur de Strasbourg s'excuse après ses propos sur la blessure de Malick Fofana

"J'ai réagi à chaud" : l'entraîneur de Strasbourg s'excuse après ses propos sur la blessure de Malick Fofana

18:00
Nicolas Frutos aurait-il pu devenir entraîneur principal à Anderlecht ? "Ce départ a été un cadeau"

Nicolas Frutos aurait-il pu devenir entraîneur principal à Anderlecht ? "Ce départ a été un cadeau"

13:00
Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

16:00
"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

15:23
Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

16:30
LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit

LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit

15:10
Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

15:40
Les compositions probables de RFC Liège - Charleroi : quatre changements pour les Zèbres, deux pour Liège ?

Les compositions probables de RFC Liège - Charleroi : quatre changements pour les Zèbres, deux pour Liège ?

14:20
Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

15:00
Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

22:20
📷 Un design assez différent de la tenue actuelle : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

📷 Un design assez différent de la tenue actuelle : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

13:30
Malmené à Seraing mais fortement convoité : même l'Antwerp en pince pour ce défenseur de D1B

Malmené à Seraing mais fortement convoité : même l'Antwerp en pince pour ce défenseur de D1B

12:40
Leko savoure la retour du bourreau du Standard : "Selon certains, il ne réussit pas une passe à cinq mètres"

Leko savoure la retour du bourreau du Standard : "Selon certains, il ne réussit pas une passe à cinq mètres"

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

07:20
"J'étais dans le stade à Rocourt samedi, j'ai compris" : Rik De Mil se méfie du RFC Liège Interview

"J'étais dans le stade à Rocourt samedi, j'ai compris" : Rik De Mil se méfie du RFC Liège

10:40
"Je voulais éviter une Bayernisation du championnat" : Bruno Venanzi revient sur les années Preud'homme

"Je voulais éviter une Bayernisation du championnat" : Bruno Venanzi revient sur les années Preud'homme

12:00
La force de l'Union et de Bruges : le classement qui en dit long sur l'écart avec certains concurrents Analyse

La force de l'Union et de Bruges : le classement qui en dit long sur l'écart avec certains concurrents

11:50
Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

07:20
La poisse pour le Club de Bruges : un autre titulaire sur la touche pour plus d'un mois

La poisse pour le Club de Bruges : un autre titulaire sur la touche pour plus d'un mois

11:00
À quand un retour ? Le physiothérapeute de Romelu Lukaku donne de ses nouvelles

À quand un retour ? Le physiothérapeute de Romelu Lukaku donne de ses nouvelles

10:20
Un ancien de la génération dorée détruit Roberto Martinez : "Un très mauvais entraîneur"

Un ancien de la génération dorée détruit Roberto Martinez : "Un très mauvais entraîneur"

10:00
"On a parlé entre adultes" : Rik De Mil clarifie sa relation avec Mehdi Bayat après la tentation unioniste

"On a parlé entre adultes" : Rik De Mil clarifie sa relation avec Mehdi Bayat après la tentation unioniste

09:40
Kevin De Bruyne finalement opéré à Bruxelles : tous les détails de sa longue revalidation

Kevin De Bruyne finalement opéré à Bruxelles : tous les détails de sa longue revalidation

09:16

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved