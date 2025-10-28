Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

Thierry Hazard, père de quatre footballeurs, est depuis des années étroitement impliqué avec Tubize-Braine. Il combine son travail au sein du club avec l'accompagnement de ses enfants, qui sont eux aussi liés au Stade Leburton.

Thierry Hazard à l'oeuvre à Tubize-Braine, un beau clin d'oeil aux carrières de ses fistons, qui ont ont fourbi leurs armes au Stade Leburton : "Lorsque je suis revenu à Tubize-Braine, c'était parce que mes enfants pouvaient y jouer et je voulais offrir cette opportunité à d'autres, avec le respect des bonnes valeurs », raconte-t-il dans La Dernière Heure.

Eden Hazard est président d'honneur du club. Bien qu'il réside à Madrid et ne puisse être physiquement présent lors des matchs, il soutient le club où il a lui-même joué. "Il n'investit pas d'argent mais aide à ouvrir des portes, il le fait de manière respectueuse, par affection".

Thorgan joue actuellement à Anderlecht, tandis que Kylian a été actif au RWDM, avant de signer au RFC Liège. Concernant un éventuel retour d'Eden dans un club belge, Thierry rit : " Des rumeurs folles disaient qu'Eden jouerait à l'Union pour avoir un Hazard dans chaque club bruxellois, mais c'était juste une bêtise. Il a arrêté parce qu'il ne tirait plus de plaisir du jeu".

La dynastie Hazard amenée à perdurer à Tubize ?

Thierry souligne également les défis d'être un nom connu au sein du club : " Parfois, des parents amènent leurs enfants ici en espérant en faire un nouveau Hazard. Ce n'est pas la bonne mentalité. Le football, c'est la passion, pas l'argent".





Concernant l'avenir de ses fils à Tubize-Braine, Thierry demeure prudent : " Ce n'est pas prévu, mais si l'un d'eux souhaite un jour une seconde carrière dans le football, par exemple comme directeur sportif, ce serait bien. Je vois bien Thorgan dans ce rôle quand il aura arrêté de jouer, mais je n'oblige personne".

Le plus jeune, Ethan, a choisi cet été une voie surprenante en participant à Secret Story. " Il a 22 ans et voulait le faire, je lui ai dit de faire attention à son image. Le football est momentanément mis de côté, il cherche son chemin et nous l'aidons".