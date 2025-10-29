Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Anderlecht s'est qualifié pour les 1/8e de finale de la Coupe de Belgique suite à son succès sur le score de 2-0 contre Ninove. Le spectacle sur le terrain n'était cependant pas au beau fixe. Luis Vázquez, qui avait une chance de gagner des points, n'a pas été à la hauteur. Son entraîneur est déçu.

Besnik Hasi ne manque pourtant pas de souligner son envie : "Le garçon joue avec beaucoup de bonne volonté, mais il est en manque de confiance."

"Il avait marqué beaucoup de buts en préparation. Mais quand Dolberg est parti, il s’est mis une pression énorme, et cela le paralyse," souligne-t-il après la rencontre au micro de La DH Les Sports +.

Luis Vázquez a-t-il perdu très gros ce mardi soir ? C’est ce que la déclaration de Besnik Hasi semble du moins vouloir dire. Il a été incapable de marquer face à une équipe amateure. Le constat est clair : il a été en deçà des attentes. Il devra travailler pour se relever, sans quoi il pourrait ne plus quitter le banc.

Chaque balle facile devient difficile pour lui

D’autant plus que d’autres numéros neuf évoluent, comme l’explique le coach : "Chaque balle facile devient difficile pour lui. Avec Bertaccini et Cvetkovic qui montent en puissance, on a des alternatives."





Adriano Bertaccini a d’ailleurs trouvé le chemin des filets après 10 minutes de jeu. Le second but a été inscrit par César Huerta à la 20e. Sans forcer, les Mauves se qualifient tout de même pour les 1/8e de finale de la Coupe de Belgique. Ce samedi, les Bruxellois recevront les Malinois. Une rencontre entre le 4e (Malines) et le 5e (Anderlecht) qui s’annonce loin d’être évidente pour les hommes de Besnik Hasi.