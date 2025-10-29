Interview "Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

Photo: Nicolas Darimont

Évidemment déçu de la défaite du RFC Liège face au Sporting de Charleroi (0-1), Kylian Hazard a pris la parole à notre micro après la rencontre. L'ailier liégeois a livré son analyse du match. Selon lui, Charleroi n'était pas forcément au-dessus.

Un scénario difficile à accepter pour les Sang et Marine, qui ont encaissé un but dans les derniers instants : "On sait que notre force, c’est d’être tous soudés. Je pense qu’on l’a montré. On n’a pas été décevants, c’est dommage de prendre ce but à la fin, mais c’est comme ça. C’est le foot, il faut l’accepter. Maintenant, il faut penser au championnat et oublier la Coupe."

"C’est cruel, c’est sûr. Prendre un but à la dernière minute, c’est vraiment dur. Mais voilà, c’est aussi ça la beauté du foot. Ce soir, ce n’était pas pour nous, c’était pour Charleroi. Il faut les féliciter, mais nous, on doit rester concentrés sur le championnat et ne plus penser à ce petit détail qui nous empêche d’aller en prolongation," poursuit-il.

En tant que joueur, jouer devant un public pareil, ça donne envie de se surpasser

Il salue le public : "En tant que joueur, jouer devant un public pareil, ça donne envie de se surpasser. Dommage qu’on ne les ait pas récompensés. On va tout faire pour leur montrer qu’on est fiers de jouer pour eux."

"Quand défensivement ça va bien, offensivement, ils savent jouer plus libérés. On a pris du plaisir, et je pense que ça s’est vu. On a eu quelques occasions, dommage qu’on ne les ait pas concrétisées, mais c’est le foot, il faut passer à autre chose."

Son plus gros regret

Il explique ensuite son plus gros regret dans cette rencontre : "Oui, c’est sur mon côté, sur le centre qui amène le but. Si j’avais su, je serais peut-être revenu un peu plus tôt. J’aurais pu empêcher le centre. Mais voilà, c’est fait, il ne faut pas se refaire le match en tête. Il faut vite se reconcentrer pour la suite."

"Je crois que c’est le premier match que je fais en entier cette saison. Je me sentais bien à la fin, pas de crampes, donc je suis content d’avoir tenu tout le match," souligne-t-il. "On sait qu’on est tous soudés défensivement, il ne faut rien lâcher. Que ce soit moi, Alexis Lefebvre ou les autres, on fait tous les efforts. Ça n’a pas payé aujourd’hui, mais à force de le faire, on prendra de moins en moins de buts."

Kylian Hazard n’a pas trouvé qu’il y avait un grand écart de niveau entre les deux équipes quand on lui a posé la question : "On ne pouvait pas dire que Charleroi était plus fort. Charleroi avait peut-être un peu plus le ballon, mais on a eu de grosses occasions. On n’a pas su les mettre, et on a été punis. Ils ont été un peu plus lucides jusqu’à la fin. C’est peut-être ce qui nous a manqué, ce petit quelque chose en plus. On savait que ça se jouerait sur un détail, une occasion, et aujourd’hui, c’était pour Charleroi."

