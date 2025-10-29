Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

Le KVK Ninove n'a pas seulement joué au football mardi, il a aussi conquis la Belgique par son charme et grâce à son président haut en couleur, Gunther Van der Perren. Le club amateur a livré un match de Coupe courageux dans un Lotto Park à guichets fermés.

Les supporters d’Anderlecht leur ont finalement offert une standing ovation. Le président Van der Perren a vécu la soirée de sa vie, même si elle avait commencé par un incident assez piquant. Les maillots spéciaux vert fluo de Ninove ont été refusés par l’arbitre, car ils ressemblaient trop au jaune fluo porté par les arbitres.

"On ne peut pas appeler ça professionnel", a maugréé Van der Perren. "J’ai refusé de jouer avec le troisième maillot d’Anderlecht, car ce n’était pas Ninove qui était en tort, mais les arbitres."

Après le match, Van der Perren affichait une grande fierté. Une écharpe mauve et verte autour du cou, il s’est dirigé vers le kop d’Anderlecht pour saluer le public.

Des écharpes spéciales qu’Anderlecht ne voulait pas vendre

"Nous avions fait fabriquer des écharpes spéciales avec nos couleurs et celles d’Anderlecht", a-t-il expliqué. "Anderlecht ne voulait pas les vendre, mais à Ninove, elles se sont écoulées immédiatement. Entendre les fans des Mauves scander ‘Ninove ! Ninove !’ fut un moment plein de frissons."





Sur le plan sportif, Ninove n’a pas démérité non plus. Le gardien Mads Kikkenborg a dû s’employer avec plusieurs arrêts décisifs pour éviter le pire à Anderlecht, et l’entraîneur Van der Perren s’est dit fier de la mentalité de son équipe. "Nous avons montré que Ninove a de la qualité", a-t-il déclaré. "Nous avons bien résisté face à une équipe de haut niveau."