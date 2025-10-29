"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

Pour la première fois depuis un mois, Mario Stroeykens était de retour dans le onze de départ d'Anderlecht. Les Bruxellois n'ont pas livré une prestation étincelante face au VK Ninove, mais Stroeykens a surtout voulu retenir le positif.

"Nous devons avancer pas à pas", a déclaré le milieu de terrain. "Cette victoire est un pas dans la bonne direction. Tout le monde pense qu’il est facile de battre une équipe de division inférieure, mais ce n’est pas toujours le cas."

Le jeune joueur d’Anderlecht, qui a prolongé son contrat le 7 octobre, a tenu à remettre les choses en perspective : "C’était un match irrégulier. Nos buts sont tombés au bon moment, mais tout le monde espérait qu’on marque ensuite le troisième et le quatrième. En seconde période, nous avons un peu baissé physiquement. Il ne faut pas oublier que plusieurs joueurs reviennent de blessure et cherchent encore du rythme et de la confiance."

Ninove a fait preuve d’une grande combativité après la pause, comme l’a souligné Stroeykens : "Nous savions qu’ils allaient jouer avec cet état d’esprit. Notre rythme a baissé et ils ont mis plus de grinta. Ils se sont créés quelques occasions et Mads (Kikkenborg) a dû intervenir à plusieurs reprises. Leurs contre-attaques nous ont mis en difficulté. S’ils marquent, ils reprennent espoir, et on le sent tout de suite."

Des sifflets envers Besnik Hasi

La prestation des Mauves n’a pas rassuré les supporters, qui l’ont parfois fait savoir. "Je les comprends", a admis Mario Stroeykens. "Tout le monde veut du spectacle. Mais l’essentiel, c’était la qualification. Bien sûr, nous devons mieux jouer, tout le monde en est conscient. Cela demandera du temps, même si nous n’en avons pas beaucoup. Nous devons nous regarder dans le miroir et continuer à travailler."





Le milieu offensif a également souligné que les nombreux changements dans l’équipe avaient joué un rôle : "Avec autant de rotations, les automatismes ne sont pas encore en place. Nous aurions aussi préféré gagner 5 ou 6-0, croyez-moi. Mais le plus important, c’est la qualification."

Enfin, Stroeykens a réagi aux sifflets adressés à l’entraîneur Besnik Hasi : "Nous ne nous laissons pas influencer par cela. Les supporters expriment leur mécontentement, c’est normal. À nous de faire mieux. Nous devons nous battre ensemble. Pour le club, les uns pour les autres et pour les fans."