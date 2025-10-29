"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

Johan Walckiers
Johan Walckiers depuis Anderlecht
| Commentaire
"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Pour la première fois depuis un mois, Mario Stroeykens était de retour dans le onze de départ d'Anderlecht. Les Bruxellois n'ont pas livré une prestation étincelante face au VK Ninove, mais Stroeykens a surtout voulu retenir le positif.

"Nous devons avancer pas à pas", a déclaré le milieu de terrain. "Cette victoire est un pas dans la bonne direction. Tout le monde pense qu’il est facile de battre une équipe de division inférieure, mais ce n’est pas toujours le cas."

Le jeune joueur d’Anderlecht, qui a prolongé son contrat le 7 octobre, a tenu à remettre les choses en perspective : "C’était un match irrégulier. Nos buts sont tombés au bon moment, mais tout le monde espérait qu’on marque ensuite le troisième et le quatrième. En seconde période, nous avons un peu baissé physiquement. Il ne faut pas oublier que plusieurs joueurs reviennent de blessure et cherchent encore du rythme et de la confiance."

Ninove a fait preuve d’une grande combativité après la pause, comme l’a souligné Stroeykens : "Nous savions qu’ils allaient jouer avec cet état d’esprit. Notre rythme a baissé et ils ont mis plus de grinta. Ils se sont créés quelques occasions et Mads (Kikkenborg) a dû intervenir à plusieurs reprises. Leurs contre-attaques nous ont mis en difficulté. S’ils marquent, ils reprennent espoir, et on le sent tout de suite."

Des sifflets envers Besnik Hasi

La prestation des Mauves n’a pas rassuré les supporters, qui l’ont parfois fait savoir. "Je les comprends", a admis Mario Stroeykens. "Tout le monde veut du spectacle. Mais l’essentiel, c’était la qualification. Bien sûr, nous devons mieux jouer, tout le monde en est conscient. Cela demandera du temps, même si nous n’en avons pas beaucoup. Nous devons nous regarder dans le miroir et continuer à travailler."

Le milieu offensif a également souligné que les nombreux changements dans l’équipe avaient joué un rôle : "Avec autant de rotations, les automatismes ne sont pas encore en place. Nous aurions aussi préféré gagner 5 ou 6-0, croyez-moi. Mais le plus important, c’est la qualification."

Enfin, Stroeykens a réagi aux sifflets adressés à l’entraîneur Besnik Hasi : "Nous ne nous laissons pas influencer par cela. Les supporters expriment leur mécontentement, c’est normal. À nous de faire mieux. Nous devons nous battre ensemble. Pour le club, les uns pour les autres et pour les fans."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Ninove
Mario Stroeykens

Plus de news

Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

21:00
"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

20:00
Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

18:00
🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

16:00
La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard Analyse

La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

19:40
Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

12:40
1
La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

20:20
Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

19:40
Une grande réforme de la VAR en préparation ?

Une grande réforme de la VAR en préparation ?

19:00
"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

10:30
"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

18:40
Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

18:20
Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

17:30
1
"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

17:00
"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

16:30
"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage Interview

"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage

15:00
Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

14:40
Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

15:30
Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

14:00
"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:30
2
Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

14:20
"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:00
Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

22:40
Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

11:40
Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

12:20
L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

12:00
Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

07:30
1
Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

11:20
"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

11:00
1
"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

10:00
"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège Interview

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

09:30
Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

09:00
"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

08:40
Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

08:20
Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved