Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

Avant de partir pour le Mondial U17 au Qatar, Noah Fernandez, jeune talent du PSV, s'est confié sur ses ambitions, ses débuts professionnels et son rêve de jouer au Barça.

Avant de s’envoler pour le Qatar avec les U17, Noah Fernandez a pris le temps de se confier. À 17 ans, le jeune milieu du PSV Eindhoven impressionne par sa maturité. Formé au club depuis son plus jeune âge, il grimpe les échelons pas à pas.

Le 4 octobre dernier, il a vécu un moment qu’il n’oubliera jamais : ses débuts professionnels avec le PSV, face au PEC Zwolle. Dix petites minutes, mais suffisantes pour entrevoir tout son potentiel. Depuis, il joue avec l’équipe réserve, en deuxième division néerlandaise.

Ses ambitions

Serein, Fernandez ne brûle pas les étapes. "Pour le futur, je veux performer au PSV", a-t-il expliqué. "Directement ici, je l’espère, ou peut-être en passant par un autre club. Progresser et atteindre le plus haut niveau."

Quand il parle de ses rêves, ses yeux s’illuminent. "Je veux jouer au FC Barcelone et fouler la pelouse du Camp Nou, c’est mon rêve depuis toujours."





En attendant, Fernandez a un autre objectif. Il doit briller avec la Belgique U17 au Mondial.