Quatre buts en cinq jours, pas mal pour un défenseur central : "Il va falloir que je trouve une solution"
Photo: © photonews
Auteur d'un doublé contre le Standard le week-end dernier, Siebe Van Der Heyden a remis le couvert face au Patro Eisden en Coupe de Belgique. Le défenseur central a trouvé le chemin des filets à quatre reprises en cinq jours.

Samedi dernier, La Gantoise avait battu le Standard de Liège 4-0. Cette semaine, en Coupe de Belgique, les Gantois ont fait encore mieux en s'imposant 5-0 face au Patro Eisden. Neuf buts en cinq jours, c'est une très belle performance des Buffalos.

Atsuki Ito et Matisse Samoise ont contribué, Omri Gandelman a inscrit trois buts, et... le défenseur Siebe Van der Heyden en a marqué quatre. Avec deux doublés, l'arrière central s'est transformé en véritable buteur.

"Pour moi, c'est vraiment incroyable", a déclaré l'ancien de l'Union Saint-Gilloise, qui ne savait pas trop quoi faire après ses buts, comme en témoignent ses célébrations pas vraiment travaillées.

Quatre buts en cinq jours pour Siebe Van Der Heyden avec Gand

"Oui, il va falloir que je trouve une solution, surtout si je continue à marquer. Bon, ça risque d'être compliqué de garder ce rythme, mais le plus important, c'est qu'on a gardé notre cage inviolée sur les deux matchs. C'est comme ça qu'on montre notre régularité."

Tout n'était cependant pas parfait pour les Buffalos, qui ont eu du mal en première période contre le pensionnaire de Challenger Pro League. "Nous avons peut-être été trop précipités ou agités, mais il est toujours difficile de trouver des solutions contre un bloc bas, comme l'équipe de Stijn Stijnen", a-t-il conclu.

