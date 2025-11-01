🎥 Pas assez bon pour la Pro League ? Le phénomène du PSV répond avec deux nouveaux buts

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ismael Saibari continue sur sa lancée. Le milieu du PSV a marqué encore une fois. Son équipe a remporté le match 5-2 contre Fortuna Sittard.

Et dire qu’en Belgique, Anderlecht et Genk l’avaient trouvé trop juste pour le haut niveau. En une demi-heure, Ismael Saibari avait inscrit deux buts. Une superbe tête dans la lucarne pour le premier but. Dix minutes plus tard, il remettait ça, cette fois avec une frappe puissante depuis un angle presque impossible.

Le public a applaudi, pendant que le banc du PSV savourait le moment. "Il est en pleine forme", a reconnu son entraîneur. "Il fait la différence grâce à sa classe."

10 buts et une passe décisive en 8 matchs pour Saibari

Sur ses huit derniers matchs, Saibari a marqué dix fois et délivré une passe décisive. Et ce n’était pas face à n’importe qui, avec des adversaires comme Leverkusen, Naples, l’Ajax ou encore Feyenoord.

Une telle forme attire forcément l’attention, y compris à l’international. Au Maroc, on voit le milieu de terrain devenir un pilier du PSV et un futur joueur clé des Lions de l’Atlas.





À Eindhoven, on espère que Saibari gardera cette forme le plus longtemps possible. Le PSV est premier du classement avec 28 points en 11 matchs.