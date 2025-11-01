"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

La pression monte pour Besnik Hasi à Anderlecht. Mardi, il a été hué en Coupe, mais pour Walter Baseggio, le vrai souci vient d'au-dessus.

Walter Baseggio trouve que c'est trop facile de s’en prendre à l’entraîneur. L’ancien milieu de terrain sait de quoi il parle : entre 1996 et 2008, il a été une pièce maîtresse du milieu anderlechtois. "Attention, Hasi a sa part de responsabilité. Anderlecht pourrait jouer de manière plus audacieuse, avec plus de prise de risques", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

"Le tenir pour seul responsable de la situation actuelle, c’est injuste. Il faut regarder plus haut, vers ceux qui ont pris les décisions pendant le mercato."

Olivier Renard et son mercato remis en question

Pour Baseggio, les critiques doivent aller plus loin que ce qui se passe sur le terrain. "Regardez les recrues : Hatenboer, Keita, Saliba, Llansana et Özcan. Aucun d’eux n’a apporté quelque chose jusqu’ici. Et il y a aussi Bertaccini et Camara, blessés. Est-ce que tout ça, c’est la faute d'Hasi ?"

L’ancien Diable Rouge pointe du doigt Olivier Renard. "Ce n’est pas Hasi qui a décidé de ne pas remplacer Dolberg après son départ. Ce n’est pas non plus lui qui a choisi de ne pas recruter de défenseur expérimenté, mais plutôt d’empiler les milieux de terrain. On ne peut pas lui reprocher ça."





Baseggio ne comprend pas la politique de transferts de son ancien club. "À quoi bon recruter autant de joueurs s’ils n’apportent pas une vraie plus-value ? Le centre de formation d’Anderlecht sort des talents chaque année. Si les nouvelles recrues ne sont pas meilleures, autant faire confiance aux jeunes du club."