Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

Malines affrontera Anderlecht sans Moncef Zekri, parti au Mondial U17 avec le Maroc. Le jeune ailier attire l'attention... jusqu'à l'Inter Milan.

Le KV Malines affronte Anderlecht samedi soir, mais devra se passer de Moncef Zekri. Né à Bruxelles, le jeune Marocain va disputer la Coupe du monde U17 au Qatar avec son pays d’origine.

À 17 ans, l’ailier montre tout son talent. Il a disputé dix matchs cette saison, dont neuf comme titulaire. Ses bonnes prestations attirent l’attention de clubs étrangers.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l’Inter Milan aurait manifesté son intérêt pour Zekri. Le clan du joueur aurait eu des premiers contacts avec le club italien.

Vers l'Inter Milan ?

L’entraîneur Fred Vanderbiest, qui devra faire sans lui face à Anderlecht, a réagi en conférence de presse : "C’est Tavolieri qui en a parlé, et il est souvent bien informé."





"Je trouve que c’est un peu tôt, mais si ça se concrétise, l’idéal serait qu’ils nous le prêtent une saison", a-t-il ajouté, évoquant un scénario similaire à celui du transfert d’Aster Vranckx à Wolfsburg.