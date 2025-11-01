Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

Le Club de Bruges s'est imposé 2-1 contre Dender. Les Blauw en Zwart répondent ainsi à la victoire de l'Union.

Virtuellement relégué à six points de l'Union Saint-Gilloise après la victoire de ces derniers à Zulte Waregem un peu plus tôt dans l'après-midi, le Club de Bruges accueillait Dender sur le coup de 18h15. Un match particulier pour Nicky Hayen qui retrouvait son ancien adjoint Haky Milkon sur le banc adverse.

Actif en Venise du Nord pendant plus de quatre ans, Milkon a vu ses anciens joueurs rapidement prendre les devants. Il a fallu un quart d'heure à Bruges pour passer devant, sur une frappe assez molle de Nicolo Tresoldi dont la trajectoire déviée a pris Guillaume Dietsch à contre-pied (15e, 1-0).

Le Club de Bruges à l'abri après une demi-heure

Nordin Jackers a pourtant dû se détendre dans la foulée, sur une belle frappe de David Toshevski, puis sur un envoi lointain de Sambu Marsoni. Mais pour s'éviter toute mauvaise surprise, le Club a doublé la mise avant même la demi-heure. Christos Tzolis a dû s'y reprendre à deux fois mais a une nouvelle fois inscrit son nom au marquoir. Malgré d'autres occasions, les Blauw en Zwart sont rentrés au repos sur ce score de 2-0.

En deuxième période, le Club a continué à pousser. Mais la transversale (sur une reprise de Romeo Vermant) et Guillaume Dietsch ont empêché le Jan Breydelstadion de fêter d'autres buts.

La réduction du score de Mohamed Berte dans le temps additionnel n'y changera rien : les Brugeois s'imposent 2-1 et reviennent à trois points de la première place de l'Union Saint-Gilloise. La semaine prochaine, l'adversaire sera autrement plus coriace, puisque c'est le FC Barcelone qui sera au menu en Ligue des Champions.