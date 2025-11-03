🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end
Photo: © photonews

La crise est totale à l'Antwerp. Les Anversois ont été battus sur la pelouse de Saint-Trond, et ont perdu Daam Foulon après seulement vingt minutes de jeu. Très en retard, l'ancien malinois a commis une faute grossière, "un geste potentiellement mortel", selon Serge Gumienny.

Champion de Belgique en 2023 et vainqueur du triplé championnat – Coupe – Supercoupe, l'Antwerp est aujourd'hui à la dérive et occupe l'avant-dernière place du championnat.

Ce dimanche, les Anversois ont subi une nouvelle défaite sur la pelouse de Saint-Trond (1-0), les enfonçant un peu plus dans la zone rouge. Ce lundi au Bosuil, Stef Wils semble plus que jamais sur un siège éjectable.

Le faible niveau de jeu de l'Antwerp lui est vivement reproché. Il ne pouvait toutefois rien sur la faute grossière de son joueur Daam Foulon, dès la vingtième minute, que Nathan Verboomen a logiquement sanctionnée d’un carton rouge.

Serge Gumienny en colère après la faute de Daam Foulon

Ancien arbitre professionnel, Serge Gumienny s’est indigné face à cette action. Dans les colonnes du Belang van Limburg, il a déclaré : "Le carton rouge infligé à Daam Foulon à Saint-Trond – Antwerp était, à mon avis, totalement justifié. Ce genre d’erreurs me met hors de moi."

"Il ne l’a peut-être pas touché au niveau du genou, mais il a tenté de projeter son adversaire par-dessus la barrière à pleine vitesse. Un geste potentiellement mortel, surtout avec les panneaux publicitaires à proximité du terrain", a-t-il ajouté, concluant que cette faute faisait partie des plus graves du week-end, aux côtés de celle de Max Dean, lui aussi expulsé avec La Gantoise contre Louvain.

