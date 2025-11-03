De mal en pis pour l'Antwerp dont un cadre pourrait être suspendu plusieurs matchs

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le parquet de l'Union a requis de lourdes sanctions après une journée mouvementée en Jupiler Pro League. Daam Foulon pourrait être suspendu.

Ce week-end, plusieurs cartons rouges ont été distribués en Jupiler Pro League. Le plus remarquable était celui de Max Dean, qui a été coupable d'une véritable agression sur Maertens.

Le parquet de la fédération a réclamé un total de six matchs de suspension pour le Gantois. Quatre effectifs et deux avec sursis : 1+1 pour sa réaction et 3+1 pour le tacle en lui-même.

Trois matchs dont deux effectifs pour Foulon

Le parquet s'est également penché sur le carton de Daam Foulon. Le latéral de l'Antwerp a poussé Arbnor Muja hors du terrain, alors qu'il pouvait s'élancer vers le but.

Il a pris rouge direct, obligeant l'Antwerp à continuer à dix pendant 70 minutes. Le parquet souhaite imposer une suspension de trois matchs, dont deux effectifs.





"Le joueur ne regardait pas le ballon et n'avait d'yeux que pour son adversaire", telle est la logique du parquet selon Het Nieuwsblad. Le club peut encore faire appel.