Arthur Vermeeren, de chouchou de l'Antwerp à crack de Ligue 1

Cela fait déjà un moment qu'Arthur Vermeeren a fait ses premiers pas dans le football professionnel. Le milieu de terrain a débuté lors de la saison 2022/23 en Conference League face à Lillestrøm SK, avant de rapidement s'imposer comme titulaire à l'Antwerp. Retour sur une carrière mouvementée.

Avec son style de jeu "couteau entre les dents" et sa qualité de passe remarquable, Arthur Vermeeren a rapidement conquis le cœur des supporters de l’Antwerp. "Tuurke", comme on l’appelait affectueusement au Bosuil, incarnait parfaitement l’ADN du matricule 1 et était porté aux nues par le public.

Le prolongement de Mark van Bommel

Ce statut ne lui est jamais monté à la tête : Arthur Vermeeren est resté les pieds sur terre et évitait les grandes déclarations. Né à Lierre, il préférait laisser ses pieds parler, et il le faisait à merveille. En peu de temps, Vermeeren est devenu le prolongement et le stratège de Mark van Bommel, qui a conduit l’Antwerp vers des sommets inédits.

Sous le maillot de l’Antwerp, Vermeeren a disputé 66 matchs, marqué 3 buts et délivré 8 passes décisives. Son but tardif contre le Club de Bruges lors de la saison du titre reste gravé dans la mémoire de nombreux supporters. Ce but avait maintenu l’Antwerp sur la voie du titre et s’est finalement révélé décisif.

"Tuurke", à l’époque plus jeune joueur à avoir débuté avec l’Antwerp, est devenu "Tuur", un nom que l’on a ensuite retrouvé sur la feuille de match des Diables Rouges. À l’étranger aussi, on avait remarqué son talent : en 2024, l’Atlético Madrid a déboursé 27 millions d’euros pour s’offrir le milieu de terrain. Une somme dont l’Antwerp, alors en difficulté financière, avait bien besoin.

Aucun rêve espagnol à Madrid

Mais ce qui semblait être un mariage parfait sur le papier ne s’est jamais vraiment concrétisé. Arthur Vermeeren a eu du mal à s’adapter dans la capitale espagnole, et Diego Simeone ne lui a jamais vraiment accordé sa confiance. Les journaux espagnols n’étaient pas convaincus non plus. Le maigre bilan : cinq apparitions pour seulement 160 minutes de jeu. "Ce n’était pas une erreur de signer à l’Atlético Madrid", déclarera plus tard Vermeeren au micro du Mundo Deportivo à propos de ce choix.

Le RB Leipzig a ensuite tendu une bouée de sauvetage. Le club allemand l’a d’abord prêté avant de le racheter définitivement en janvier 2025 pour 20 millions d’euros. Ce nouveau chapitre a semblé faire du bien à Arthur Vermeeren. Leipzig, réputé pour révéler les jeunes talents, représentait un cadre idéal pour lui.

Disparition silencieuse à Leipzig

Lors de sa première saison en Bundesliga, Arthur Vermeeren a pris part à 28 matchs, dont 18 en tant que titulaire. On aurait pu croire que tout allait bien pour le Belge, lié au club jusqu’en 2029.

Pourtant, il a ensuite disparu des radars sans raison évidente. Écarté en début de saison 2025/26 face au Bayern Munich et à Heidenheim, il s’est retrouvé soudainement sur une voie de garage en Allemagne.

Jusqu’à ce que l’Olympique de Marseille frappe à la porte. Le club du sud de la France, engagé dans un nouveau projet sous Roberto De Zerbi, a obtenu son prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat.

Un bain de chaleur dans le Sud de la France

À Marseille, Arthur Vermeeren semble avoir retrouvé un environnement bienveillant. Le directeur sportif Medhi Benatia l’a qualifié de "super joueur" après la victoire 4-0 contre l’Ajax en zone mixte, des éloges qui rappellent son passage à l’Antwerp, où il était adoré de tous.

Pour l’instant, cela ne s’est toutefois pas encore traduit par une place de titulaire au Stade Vélodrome. Arthur Vermeeren compte huit apparitions, dont quatre comme titulaire. De Zerbi lui préfère actuellement Pierre-Emile Højbjerg, Matt O’Riley et Angel Gomes au milieu de terrain.

Il devra donc encore se battre à Marseille, mais cela fait justement partie de son ADN. Et c’est sans doute ce qui pourrait permettre à l’ancien chouchou du Bosuil de s’imposer un jour comme un "dieu dans le sud de la France".

