Des cartes... mauves et bleues ? Le drôle de test en cours au Mondial U17
Photo: © photonews

Lors de la Coupe du Monde U17, deux nouvelles cartes ont fait leur apparition : une bleue et une violette. Elles font partie d'un nouveau système que la FIFA teste actuellement : le Football Video Support (FVS). Il s'agit d'une version plus légère et plus simple de la VAR.

Ces cartes, cependant, ne seront pas brandies par les arbitres mais par les coachs. Chaque entraîneur reçoit au coup d'envoi une carte — bleue pour une équipe, violette pour l'autre — et peut l'utiliser pour demander un “challenge”. Cela se produit lorsque l'entraîneur estime que l'arbitre s'est trompé lors d'une décision cruciale. Les joueurs peuvent également demander à leur entraîneur de soumettre un challenge.

Le principe est simple : chaque équipe dispose de deux challenges. L'entraîneur lève le doigt, remet sa carte au quatrième arbitre et l'arbitre principal consulte les images sur le côté du terrain. Si l'entraîneur a raison, il conserve son challenge. Si la décision est maintenue, il en perd un.

Un entraîneur belge en a déjà utilisé un

Le système est valable uniquement pour quatre situations : lors d'un but, d'un penalty, d'un carton rouge direct ou lorsqu'un carton est donné à un mauvais joueur. Contrairement à la VAR, le système utilise uniquement les images télévisées ordinaires, ce qui le rend moins coûteux et plus simple.

La Belgique a déjà expérimenté la carte violette : l'entraîneur des U17, Bob Browaeys, en a utilisé une lors du match contre l'Argentine pour une phase contestée dans la surface. L'arbitre est resté sur sa décision, mais l'expérience a attiré beaucoup d'attention.

Que les cartes bleues et violettes apparaissent bientôt dans le football professionnel dépendra du succès de ce test. Les partisans y voient un système plus équitable; les critiques craignent qu'il ne soit utilisé pour gagner du temps. Une chose est sûre : l'avenir du football pourrait bientôt devenir beaucoup plus coloré.

