En finira-t-on un jour ? Un grand club veut encore rediscuter du changement de format de la Pro League !

La Pro League se prépare à un retour au format classique, à 18 équipes et sans playoffs. Mais Sam Baro, propriétaire de La Gantoise, veut (encore) en rediscuter.

Le changement de format accepté par la Pro League ne plaît pas à tout le monde. Plusieurs clubs ont déjà porté plainte contre la réforme, notamment parce que le KRC Genk en a profité pour "protéger" les équipes U23, au grand dam des Francs Borains, de Lokeren et de Seraing.

Et désormais, La Gantoise se joint à leurs voix. "La situation actuelle est que trois équipes avaient déjà déposé une plainte contre le quota des équipes de jeunes en Challenger Pro League", explique Baro dans Het Laatste Nieuws. ".Nous avons rejoint ces équipes.".

Gand n'est pas d'accord avec la manière dont ce quota a été établi, et selon Baro, cela a des conséquences directes sur le format de la compétition lui-même. "Ce quota a été pris dans un paquet de décisions comme un tout indivisible. Mais si le quota est annulé, le format doit être annulé aussi et il faut revoter".

Et pour La Gantoise, l'idée est alors de conserver les Playoffs. "Le point de départ pour nous doit rester un format à 16 équipes et des Playoffs à six. De là, on peut voir où les discussions aboutissent", ajoute le propriétaire des Buffalos.





"Malheureusement", ajoute Baro, "ces discussions prennent du temps. Je crains que ce soit trop tard pour la saison prochaine, avec toutes les conséquences que cela implique. C'est pourquoi j'appelle toutes les équipes à bien réfléchir à cela : nous pouvons toujours en tant que Pro League revenir en arrière sans attendre une décision juridique".