En finira-t-on un jour ? Un grand club veut encore rediscuter du changement de format de la Pro League !

En finira-t-on un jour ? Un grand club veut encore rediscuter du changement de format de la Pro League !

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Pro League se prépare à un retour au format classique, à 18 équipes et sans playoffs. Mais Sam Baro, propriétaire de La Gantoise, veut (encore) en rediscuter.

Le changement de format accepté par la Pro League ne plaît pas à tout le monde. Plusieurs clubs ont déjà porté plainte contre la réforme, notamment parce que le KRC Genk en a profité pour "protéger" les équipes U23, au grand dam des Francs Borains, de Lokeren et de Seraing.

Et désormais, La Gantoise se joint à leurs voix. "La situation actuelle est que trois équipes avaient déjà déposé une plainte contre le quota des équipes de jeunes en Challenger Pro League", explique Baro dans Het Laatste Nieuws. ".Nous avons rejoint ces équipes.".

Gand n'est pas d'accord avec la manière dont ce quota a été établi, et selon Baro, cela a des conséquences directes sur le format de la compétition lui-même. "Ce quota a été pris dans un paquet de décisions comme un tout indivisible. Mais si le quota est annulé, le format doit être annulé aussi et il faut revoter".

Et pour La Gantoise, l'idée est alors de conserver les Playoffs. "Le point de départ pour nous doit rester un format à 16 équipes et des Playoffs à six. De là, on peut voir où les discussions aboutissent", ajoute le propriétaire des Buffalos. 

"Malheureusement", ajoute Baro, "ces discussions prennent du temps. Je crains que ce soit trop tard pour la saison prochaine, avec toutes les conséquences que cela implique. C'est pourquoi j'appelle toutes les équipes à bien réfléchir à cela : nous pouvons toujours en tant que Pro League revenir en arrière sans attendre une décision juridique". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Des cartes... mauves et bleues ? Le drôle de test en cours au Mondial U17

Des cartes... mauves et bleues ? Le drôle de test en cours au Mondial U17

11:20
Des critiques injustifiées ? La star d'Anderlecht rappelle qu'il est indispensable Analyse

Des critiques injustifiées ? La star d'Anderlecht rappelle qu'il est indispensable

11:40
L'autre phase polémique du weekend : "J'espère qu'en revoyant les images..."

L'autre phase polémique du weekend : "J'espère qu'en revoyant les images..."

07:20
Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

09:30
Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué

Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué

08:00
Crise à l'Antwerp : la direction se réunit... avant de trancher ?

Crise à l'Antwerp : la direction se réunit... avant de trancher ?

11:00
De mal en pis pour l'Antwerp dont un cadre pourrait être suspendu plusieurs matchs

De mal en pis pour l'Antwerp dont un cadre pourrait être suspendu plusieurs matchs

22:00
David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

21:41
De champion de Belgique... à la course au maintien ?"C'est une situation temporaire..."

De champion de Belgique... à la course au maintien ?"C'est une situation temporaire..."

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/11: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/11: Zirkzee

10:30
Un arbitre de renom pour Bruges - Barcelone : Erik Lambrechts également à l'affiche en Ligue des Champions

Un arbitre de renom pour Bruges - Barcelone : Erik Lambrechts également à l'affiche en Ligue des Champions

19:00
L'Union a bel et bien reçu un coup de pouce : Jonathan Lardot "déçu" de l'arbitrage sur la phase polémique

L'Union a bel et bien reçu un coup de pouce : Jonathan Lardot "déçu" de l'arbitrage sur la phase polémique

19:40
Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

10:30
L'Union doit éviter une nouvelle déroute : l'avertissement de Diego Simeone aux Bruxellois

L'Union doit éviter une nouvelle déroute : l'avertissement de Diego Simeone aux Bruxellois

19:20
Une piste du RSC Anderlecht de plus en plus sérieuse ?

Une piste du RSC Anderlecht de plus en plus sérieuse ?

23:00
La Belgique est passée à côté : "Il a le niveau pour le Real Madrid"

La Belgique est passée à côté : "Il a le niveau pour le Real Madrid"

08:30
Au milieu des blessures, au moins une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia

Au milieu des blessures, au moins une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia

09:00
1
La Tribune optimiste pour le Standard : "Il y a une place à prendre dans le top 6..."

La Tribune optimiste pour le Standard : "Il y a une place à prendre dans le top 6..."

07:40
1
🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

🎥 "Un geste potentiellement mortel" : Serge Gumienny en colère après l'une des grosses fautes du week-end

17:00
Pas exactement Radzinski-Köller, mais un nouveau duo Mauve & Blanc ? "On a déjà notre célébration..."

Pas exactement Radzinski-Köller, mais un nouveau duo Mauve & Blanc ? "On a déjà notre célébration..."

20:20
Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

Problème en vue à Saint-Trond ? L'homme fort des Trudonnaires pourrait s'en aller... gratuitement !

16:30
Face aux restrictions à l'Antwerp, les ultras de la RAAL prennent une décision drastique

Face aux restrictions à l'Antwerp, les ultras de la RAAL prennent une décision drastique

06:30
Radja Nainggolan tacle sévèrement son ancien président : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien..."

Radja Nainggolan tacle sévèrement son ancien président : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien..."

07:00
Agression et pétage de plombs : sans surprise, un joueur d'Ivan Leko risque gros

Agression et pétage de plombs : sans surprise, un joueur d'Ivan Leko risque gros

21:20
Les Diables plus au top ? Une première en 8 ans dans l'équipe-type de l'année

Les Diables plus au top ? Une première en 8 ans dans l'équipe-type de l'année

23:30
Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

14:20
Kevin De Bruyne partage une très bonne nouvelle : "Le chemin du retour a commencé"

Kevin De Bruyne partage une très bonne nouvelle : "Le chemin du retour a commencé"

22:30
Cinq Diables Rouges seulement : que sont devenus les U17 médaillés de bronze en 2015 ?

Cinq Diables Rouges seulement : que sont devenus les U17 médaillés de bronze en 2015 ?

18:40
Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

16:00
Konstantinos Karetsas sorti en boitant : les dernières nouvelles du jeune prodige grec du Racing Genk

Konstantinos Karetsas sorti en boitant : les dernières nouvelles du jeune prodige grec du Racing Genk

18:00
Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

13:00
Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

12:40
Un candidat aux Diables Rouges... à moins que ? Le drôle de cas Mika Godts

Un candidat aux Diables Rouges... à moins que ? Le drôle de cas Mika Godts

20:40
La Belgique U17 devra faire aussi bien : la Tunisie écrase les îles Fidji dans l'autre match du groupe D

La Belgique U17 devra faire aussi bien : la Tunisie écrase les îles Fidji dans l'autre match du groupe D

20:00
"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

14:00
Un très bon match... et une défaite frustrante pour les U17 belges en ouverture du Mondial

Un très bon match... et une défaite frustrante pour les U17 belges en ouverture du Mondial

18:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved