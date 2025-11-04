Un ancien Diable Rouge passé par Anderlecht et légende du Lierse est décédé

L'ancien international belge André De Nul est décédé à l'âge de 79 ans, rapporte Het Laatste Nieuws. De Nul a porté les couleurs des Diables Rouges à trois reprises.

André De Nul est décédé à 79 ans, rapporte Het Laatste Nieuws. Si son nom n'est pas des plus connus du grand public, les supporters du Lierse et de l'Eendracht Alost voient en lui une légende, qui a porté les couleurs des deux clubs à plus de 100 reprises.

Avec le Lierse, il a inscrit 46 buts en 133 matchs et est devenu l'un des meilleurs attaquants de Belgique, remportant la Coupe et décrochant un transfert au RSC Anderlecht avec lequel il remportera également la Coupe. De Nul disputera 44 matchs pour Anderlecht, de 1973 à 1975, avant de signer à l'Union Saint-Gilloise où il brillera également (26 buts en 54 matchs).

Un des moments les plus mémorables de sa carrière a eu lieu en 1971. Lors d'un match européen avec le Lierse contre Rosenborg, De Nul inscrira trois buts dans les vingt dernières minutes, permettant aux Pallieters de passer au tour suivant.

Ses performances ont également valu à André De Nul une place en équipe nationale (3 caps avec les Diables Rouges).

Après sa carrière de joueur, De Nul est resté actif dans le milieu du football. Il a été reconnu comme agent FIFA et a joué un rôle dans le développement des jeunes talents. Il a notamment amené Celestine Babayaro à Anderlecht.