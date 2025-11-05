Catastrophe pour Anderlecht : les Mauves privés de leurs supporters pour les deux prochains déplacements

Le Sporting d'Anderlecht ne pourra pas compter sur ses supporters pour les déplacements à La Louvière (23 novembre) et à Westerlo (7 décembre) après la trêve internationale. Ceux-ci boycottent les rencontres en raison du nombre limité de places réservées aux supporters visiteurs.

Cette saison, les clubs se montrent de plus en plus restrictifs concernant les billets alloués aux supporters visiteurs. Depuis le début de la saison, plusieurs groupes ont déjà décidé de boycotter des rencontres en signe de protestation.

Le parcage de La Louvière a notamment beaucoup fait débat, par exemple lors du déplacement du Standard pour la première journée, mais ce n’est pas le seul cas. Les supporters d’Anderlecht n’ont pas accompagné leur équipe à Louvain, tandis que les fans de Charleroi ont boudé le déplacement au RFC Liège en Coupe de Belgique. Les supporters de Genk ont également annoncé leur absence du Kuipje pour le match contre Westerlo.

Cela représente déjà beaucoup, alors que la saison n’est pas encore à mi-parcours, et ce n’est pas près de s’arrêter. Selon Het Nieuwsblad, les supporters d’Anderlecht vont boycotter les deux prochains déplacements des Mauves.

Après la trêve internationale de novembre, la dernière de l’année civile, les Bruxellois se rendront à La Louvière (23 novembre) et à Westerlo (7 décembre). Les fans protestent, frustrés par le nombre limité de places réservées aux supporters visiteurs dans ces clubs.

Toujours selon Het Nieuwsblad, les supporters d’Anderlecht veulent réaliser une action forte afin d’ouvrir un débat avec la Pro League et les clubs sur ce qu’ils qualifient de "problème structurel profond". En attendant d’être entendus, Besnik Hasi et ses joueurs seront privés de leur soutien pour deux rencontres importantes.